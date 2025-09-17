Atletico Madrid verpest het verjaardagsfeestje van Arne Slot bij Liverpool. De Nederlandse trainer is 47 jaar oud geworden, maar ook flink wat grijze haren rijker. Na een razendsnelle 2-0 voorsprong staat het inmiddels weer gelijk op Anfield. Volg Liverpool - Atletico Madrid hieronder live.

Bijzondere goals

Salah zag een vrije trap na drie minuten al via de benen van ploeggenoot Andy Robertson in de goal rollen achter de kansloze doelman Jan Oblak. Twee minuten later was de Egyptische parel van Liverpool zelf trefzeker met de 2-0. Ryan Gravenberch, één van de vier Nederlanders in de basis bij Liverpool, werkte zich de zestienmeter van Atletico in en gaf de bal af aan Salah. Die passeerde Oblak met een laag schot. Een droomstart voor de Engelse kampioen.

Gelijkmaker Atletico

Na de razendsnelle 2-0 viel de wedstrijd dood. Pas diep in de blessuretijd was de eerste kans meteen raak. Atletico ontsnapte aan buitenspel en Marcos Llorente punterde op de rand van de zestienmeter raak: 2-1. In de tweede helft zocht Liverpool wel de derde treffer en daarmee de beslissing, maar kreeg het uit het niks de gelijkmaker om de oren. Llorente plukte een afvallende bal en schoot via een Liverpool-verdediger raak voor de 2-2. De jarige Slot heeft nog tien minuten de tijd om het tij te keren.

Angstgegner

Diezelfde Llorente scoorde in 2020 ook al twee keer voor Atletico op Anfield in de beruchte 'remontada' van de Spaanse grootmacht tegen Liverpool: 2-3.

Debuut Isak

Na een transfersoap van weken maakte topspits Alexander Isak zijn debuut voor Liverpool. De recordaankoop van 145 miljoen euro werd bij Newcastle United verbannen, maar maakte in de slotdagen van de transfermarkt alsnog zijn gedroomde overstap. Er werd verwacht dat Slot rustig aan zou doen met de Zweed, maar hij gunde hem in de Champions League meteen een basisplek. Hij werd na een uur gewisseld voor een andere aankoop: de Franse spits Hugo Ekitiké.

Concurrentiestrijd

Newcastle United haalde van het geld de Duitser Nick Woltemade en Brentford-spits Yoane Wissa. Liverpool had ondertussen al Hugo Ekitiké van Eintracht Frankurt gehaald voor in de spits en de Fransman begon meteen voortvarend met twee goals en één assist in zijn eerste vier duels. Hij moet echter vrezen voor zijn basisplaats bij Liverpool, want nu recordaankoop Isak terug op het veld is, wordt de concurrentiestrijd moordend.

Alles over Champions League

