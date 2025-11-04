De vierde speelronde van de Champions League staat op het programma. Met op de eerste van twee avonden direct PSV in actie. Verder staan onder meer ook de krakers Liverpool - Real Madrid en Paris Saint-Germain op het programma. Bekijk hieronder het programma en volg vanavond live de tussenstanden.

Noa Lang en Sam Beukema nemen het vanavond met Napoli op tegen Eintracht Frankfurt. Lang kreeg eind vorige maand voor het eerst een basisplaats bij de regerend kampioen van Italië, maar werd toen na 48 minuten gewisseld.

Jurriën Timber gaat op bezoek bij het Tsjechische Slavia Praag. Arsenal is de koploper van de Engelse Premier League en verkeert in goede vorm. Een zware klus voor de thuisploeg.

PSV hoopt de uitstekende lijn in de Champions League door te trekken. De Eindhovenaren wonnen de vorige wedstrijd met liefst 6-2 van Napoli en staan op vier punten. Olympiakos heeft er pas één.

Een kraker voor Arne Slot en de vier Nederlanders van Liverpool. Zij nemen het op tegen het grote Real Madrid. Ryan Gravenberch, Virgil van Dijk en Cody Gakpo worden allemaal in de basis verwacht, Jeremie Frimpong is nog geblesseerd.

De koploper van België gaat op bezoek bij Atlético Madrid. Kjell Scherpen en co verrasten eerder dit seizoen in de Champions League door PSV te verslaan. Atlético en Union Sint-Gillis hebben allebei drie punten na drie wedstrijden.

Juventus - Sporting CP is een onderonsje tussen Nederlanders Teun Koopmeiners en Jerry St. Juste. Koopmeiners heeft een nieuwe rol gekregen onder nieuwe trainer Luciano Spalletti: linkercentrale verdediger.

Een kraker op de Europese velden: Paris Saint-Germain tegen Bayern München. Helaas zonder Nederlanders, maar dat maakt de wedstrijd niet minder mooi. Beide ploegen stonden voor deze speelronde op plek één en twee in de Champions League-groepsfase.

Het Tottenham Hotspur van Micky van de Ven en Xavi Simons treedt aan tegen FC Kopenhagen. Bij de bezoekers zien we geen Nederlanders, maar wel veel oude bekenden. Onder anderen Dominik Kotarski (voormalig Ajax), Pantelis Hatzidiakos (AZ) en Marcos Lopez (Feyenoord) spelen bij de club.

AS Monaco reist af naar Noorwegen voor het altijd lastige duel met FK Bodø/Glimt. Nederlander Jordan Teze komt uit voor de club uit het prinsendom, dat uitkomt in de Franse competitie.

Alles over Champions League

