De vierde speelronde van de Champions League is in volle gang. Met op de eerste van twee avonden direct PSV in actie tegen het Griekse Olympiakos. Verder staan onder meer ook de krakers Liverpool - Real Madrid en Paris Saint-Germain - Bayern München op het programma. Bekijk hieronder de tussenstanden en de stand.

PSV hoopt de uitstekende lijn in de Champions League door te trekken. De Eindhovenaren wonnen de vorige wedstrijd met liefst 6-2 van Napoli en staan op vier punten. Olympiakos heeft er pas één.

Een kraker voor Arne Slot en de vier Nederlanders van Liverpool. Zij nemen het op tegen het grote Real Madrid. Ryan Gravenberch en Virgil van Dijk staan in de basis, Cody Gakpo gek genoeg niet. Jeremie Frimpong is nog geblesseerd. Bij Real Madrid wordt Trent Alexander-Arnold flink uitgefloten.

De absolute top van de Champions League treft elkaar in Parijs. Regerend kampioen schrok zich na een paar minuten al een hoedje toen het ongenaakbaar ogende Bayern München brutaal de leiding pakte via Luis Diaz. Dat belooft een heet avondje te worden voor PSG, zeker na de tweede goal van Diaz. Ballon d'Or-winnaar Ousmane Dembélé moest bij PSG ook nog eens het veld verlaten. Een horroravond voor PSG?

Juventus - Sporting CP is een onderonsje tussen Nederlanders Teun Koopmeiners en Jerry St. Juste. Koopmeiners heeft een nieuwe rol gekregen onder nieuwe trainer Luciano Spalletti: linkercentrale verdediger. Hij zag er niet goed uit bij de verrassende 0-1 van de Portugezen vroeg in het duel.

De Nederlanders spelen een hoofdrol bij Tottenham Hotspur in de heerlijke thuiswedstrijd tegen FC Kopenhagen. Xavi Simons opende met zijn eerste assist in het miljardenbal zijn rekening in Noord-Londen. In de tweede helft maakte Micky van de Ven er met een waanzinnige solo van eigen helft de 3-0 voor Spurs. Ondanks een man minder is het een doelpuntenfestijn bij Tottenham Hotspur - FC Kopenhagen.

De koploper van België gaat op bezoek bij Atlético Madrid. Kjell Scherpen en co verrasten eerder dit seizoen in de Champions League door PSV te verslaan. Atlético en Union Sint-Gillis hebben allebei drie punten na drie wedstrijden.

AS Monaco reist af naar Noorwegen voor het altijd lastige duel met FK Bodø/Glimt. Nederlander Jordan Teze komt uit voor de club uit het prinsendom, dat uitkomt in de Franse competitie.

Noa Lang en Sam Beukema moesten vanaf de bank toekijken hoe Napoli in eigen huis niet verder kwam dan 0-0 tegen Eintracht Frankfurt. Lang viel een kwartier voor tijd in, stichtte nog wat gevaar, maar kon het verschil niet maken.

Jurriën Timber hoefde weinig in te brengen tijdens de uitwedstrijd van Arsenal bij Slavia Praag. In Tsjechië had de koploper van de Premier League geen enkele moeite met de thuisploeg. Via tweemaal Mikel Merino en een benutte strafschop van aanvoerder Bukayo Saka werd het 0-3.

Alles over Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.