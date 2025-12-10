Na Qarabag - Ajax zijn er nog veel meer mooie wedstrijden in de Champions League. Wat te denken van de kraker Real Madrid - Manchester City? Op de andere velden zijn er veel Nederlanders actief, onder wie Mark Flekken. De keeper van Leverkusen groeit onder leiding van een Nederlandse scheids uit tot schlemiel. Volg hier live alle tussenstanden van woensdag.

Real Madrid - Manchester City

Voor Real Madrid staat er veel op het spel, want de toekomst van trainer Xabi Alonso hangt aan een zijden draadje. Thuis tegen Manchester City is er een kraker van jewelste. In de eerste helft zijn er meteen goals om van te genieten. Zo maakte Rodrygo een einde aan een droogte van 33 duels zonder goal. City draaide de boel echter voor rust al om via Nico O'Reilly en Erling Haaland.

Benfica - Napoli

Bij Napoli - Benfica staan er met Noa Lang en Sam Beukema twee Nederlanders in de basis, maar is het José Mourinho die mag juichen. De markante Portugese coach zag zijn ploeg de Italiaans kampioen over de knie leggen. De club uit Lissabon speelde een betere wedstrijd dan de Italianen.

Athletic Bilbao - PSG

Regerend Champions League-kampioen PSG moest op bezoek bij Bilbao in Spanje. Bilbao stond nog buiten de play-off-plekken en had de punten nodig tegen de Fransen. Na een tamelijk rustig duel eindigde de wedstrijd doelpuntloos. Hierdoor staat Bilbao nogsteeds niet bij de play-off-plekken. PSG daarentegen staat comfortabel derde.

Bayer Leverkusen - Newcastle United

Bayer Leverkusen kwam op voorsprong na een eigen doelpunt. De wedstrijd stond onder leiding van de Nederlandse scheidsrechter Serdar Gözübüyük. De Nederlander gaf na twintig minuten een penalty maar trok na overleg met zijn assistenten zijn besluit weer in en gaf een vrije trap net buiten de zestienmeter. In de tweede helft kwam er een pingel voor de Engelsen na een fout van Oranje-international Mark Flekken. Hieruit werd de gelijkmaker gescoord. Newcastle kwam zelfs nog voor maar via een doelpunt van Grimaldo eindigde de wedstrijd in een gelijkspel.

Borussia Dortmund - Bodo/Glimt

Borussia Dortmund staat er uitstekend voor in de Champions League met tien punten. Ook tegen Bodo/Glimt gingen ze door met scoren en legden ze de eerste erin. Vlak voor rust kwamen de Noren op gelijke hoogte, maar pakten de Duitsers de voorsprong weer terug. Iets later in de wedstrijd maakte Bodo/Glimt toch de gelijkmaker, Hierna is er niet meer gescoord.

Club Brugge - Arsenal

De oud-PSV'er Noni Madueke zette met een prachtig afstandsschot Arsenal op voorsprong op bezoek bij de Belgen. De Engelsman maakt ook met een kopbal de 2-0. Na rust was er nog een fraaie goal van Gabriel Martinelli. Door de overwinning is de Engelse topploeg nog altijd foutloos in de Champions League.

Juventus - Pafos

De Italianen, met Teun Koopmeiners in de basis, hadden het lang moeilijk tegen de stugge ploeg uit Cyprus. Maar na ruim een uur was het eindelijk raak. Kort daarop volgde de 2-0 en werd de wedstrijd vrij geruisloos uitgespeeld.

Qarabag - Ajax

De Amsterdammers keken tot twee keer toe tegen een achterstand aan. Kasper Dolberg maakte op fraaie wijze de 1-1. En dankzij twee kort op elkaar volgende doelpunten van Oscar Gloukh en Anton Gaaei draaiden de Amsterdammers het rond de tachtigste minuut weer helemaal om. In de laatste minuut maakt Gloukh zijn tweede en staat het zelfs 2-4. Zo zijn de Ajacieden eindelijk van die hatelijke 0 af in de Champions league, en hebben ze zelfs hun eerste overwinning.

Villarreal - FC Kopenhagen

Nog twee laagvliegers tegenover elkaar. Na een razendsnelle goal stond Kopenhagen al na twee minuten met 0-1 voor. Na een aantal kansen in de eerste helft maakt Villarreal uiteindelijk Vlak na rust de gelijkmaker. Dit werd vrijwel meteen ongedaan gemaakt door een doelpunt van Kopenhagen, nog geen tien minuten later scoorde Villarreal weer en stonden de twee ploegen weer op gelijke voet. 2-2. In de laatste minuut maakt Kopenhagen toch nog de winnende, ondanks een beter ogend Villarreal. De Denen winnen zo tegen alle verwachtingen in van de nummer drie van de La Liga.

