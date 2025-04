LIVE Champions League | Doelpuntenfestijn bij vermakelijk duel in Engeland, Frenkie de Jong na pingel op achterstand

Aston Villa heeft toch nog wat terug gedaan in de eerste helft tegen Paris Saint-Germain, waardoor het een aardig doelpuntenfestijn wordt. Het staat daar nu 1-2 voor PSG. Bij Dortmund-Barça legde de VAR de bal op de stip. Dortmund staat 1-0 voor tegen Barcelona. Is een remontada mogelijk? Volg de duels hier live.

Vorige week in Barcelona werd het een galavoorstelling. Door goals van Raphinha, Robert Lewandowski (2) en toptalent Lamine Yamal walste de ploeg van trainer Hansi Flick over de verliezend finalist van vorig seizoen heen. De return in Dortmund lijkt er dus eentje om des keizers baard. Maar er zijn gekkere dingen gebeurd in de Champions League, weet Barcelona zelf maar al te goed.

TV-gids: kan Frenkie de Jong met FC Barcelona voorsprong verdedigen tegen wisselvallig Borussia Dortmund? FC Barcelona is naar Duitsland afgereisd voor de return van de kwartfinales van de Champions League. Na de overtuigende 4-0 overwinning in de heenwedstrijd, zal Barcelona proberen de klus te klaren, terwijl Dortmund uit is op eerherstel voor eigen publiek. In dit artikel vind je alle belangrijke informatie voor vanavond!

Zij verloren immers in 2017 met 4-0 van PSG, om vervolgens thuis met 6-1 van de Fransen te winnen. Die remontada ging de geschiedenisboeken in. Nu zal Barcelona eenzelfde scenario willen voorkomen. Dat moet gebeuren met de volgende elf namen:

Opstellingen Borussia Dortmund en Barcelona

Borussia Dortmund: Kobel; Süle, Anton, Bensebaini; Yan Couto, Nmecha, Gross, Svensson; Beier, Adeyemi; Guirassy



Barcelona: Szczesny; Koundé, Araujo, Cubarsi, Martin; De Jong, Gavi; Yamal, Lopez, Raphinha; Lewandowski

Kan Aston Villa nog stunten?

In Parijs verbaasde Aston Villa vorige week door op voorsprong te komen. Toch poetste Paris Saint-Germain die achterstand vrij vlot weg door schitterende goals van Désiré Doué en Khvicha Kvaratskhelia. Een doelpunt in de blessuretijd van Nuno Mendes zorgde ervoor dat Paris met een ruime voorsprong afreist naar Birmingham.

TV-gids: Ian Maatsen staat voor loodzware opdracht met Aston Villa tegen het ijzersterke PSG Vanavond is het tijd voor de return van de kwartfinale van de Champions League. Aston Villa neemt het in eigen huis op tegen Paris Saint-Germain. De Britse ploeg staat voor een zware opgave nadat de heenwedstrijd met 3-1 werd verloren. In dit artikel vind je alle informatie de je nodig hebt voor vanavond.

Aston Villa kan vertrouwen putten uit de statistiek dat het in eigen huis redelijk onverslaanbaar is. Slechts twee keer werd er verloren in 25 duels. Toch zal er tegen PSG enorm gestunt moeten worden om de halve finales te bereiken. Dat moet gebeuren zonder Ian Maatsen en Lamare Bogarde. De twee Nederlanders beginnen vanaf de bank. Donyell Maatsen is niet ingeschreven voor de Champions League.

Opstellingen Aston Villa en Paris Saint-Germain

Aston Villa: E. Martínez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; Onana, Kamara; McGinn, Tielemans, Rogers; Rashford



Paris Saint-Germain: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves, Fabián Ruiz; Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola

Alles over Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagenen via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.