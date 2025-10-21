PSV hoopt in het eigen Philips Stadion tegen Napoli de eerste, én noodzakelijke overwinning, in het miljardenbal te pakken. Na een moeizaam begin kreeg PSV de eerste échte mogelijkheid: Dennis Man trof echter de handen van de Napoli-goalie, de daaropvolgende kans was voor Ismael Saibari. De aanvallende middenvelder werkte de bal binnen, maar stond buitenspel. Nog 0-0. Het duel is via dit artikel live te volgen.

Knap begin van PSV

Hoewel PSV in de eerste minuten nog flink werd teruggedrongen door Napoli, waren het vervolgens de Eindhovenaren die het spelbeeld naar zich toe trokken. De eerste échte kans van de wedstrijd was voor Dennis Man. Een schot in de korte hoek werd echter knap gepareerd door de Napoli-doelman. Even later was het wél raak. Ismael Saibari werkte een voorzet van Man tegen de touwen, maar stond buitenspel.

De ontmoeting tussen PSV en Napoli staat natuurlijk vooral in het teken van de terugkeer van Noa Lang naar Eindhoven. De vleugelaanvaller verkaste afgelopen zomer na twee succesvolle seizoenen bij PSV voor veel geld naar Napels. Daar heeft hij het echter moeilijk, want verder dan een paar invalbeurten kwam hij nog niet bij de club waar ook Kevin De Bruyne onder contract staat.

Opstelling PSV

Bosz koos afgelopen weekend voor middenvelder Guus Til in de punt van de aanval en hij scoorde twee keer. De coach kan tegen Napoli echter ook weer beschikken over Ricardo Pepi en Myron Boadu. Hij heeft tóch besloten om weer met Til in de spits te beginnen. Opvallend genoeg zit Sergiño Dest, die maandagmiddag bij de persconferentie was, op de bank. Daardoor keert Ryan Flamingo terug in de basiself.



Opstelling PSV: Kovar; Flamingo, Schouten, Gasiorowski, Salah-Eddine; Mauro Junior, Veerman, Saibari; Man, Til, Perisic.

Géén Noa Lang, wél Sam Beukema

Zoals verwacht begint Noa Lang op de bank bij Napoli. Zijn land- en ploeggenoot Sam Beukema begint wél in de basis. De centrale verdediger stond in zes van de laatste zeven duels van Napoli bij de eerste elf door een blessure van Amir Rrahmani. Belangrijke kracht Scott McTominay keert terug van een kwetsuur.



Opstelling Napoli: Milinković-Savić; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca.

PSV heeft punten nodig

PSV kan een overwinning op Napoli goed gebruiken als het de knock-outfase wil bereiken, want het haalde uit de eerste twee wedstrijden vooralsnog één punt. In eigen huis werd teleurstellend verloren van Union Sint-Gillis en op bezoek bij Bayer Leverkusen pakte de ploeg van Bosz knap een punt. Met verder nog duels tegen Liverpool, Atlético Madrid, Bayern München, Newcastle United en Olympiacos zal PSV dus van goede huizen moeten komen om genoeg punten te verzamelen.

Napoli staat met drie punten uit twee duels boven PSV op de ranglijst. De Italiaanse topclub verloor op bezoek bij Manchester City, maar herstelde zich vervolgens met een thuiszege op Sporting CP.

