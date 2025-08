Feyenoord start woensdagavond aan het avontuur in de Champions League. In de derde voorronde is Fenerbahçe de opponent. Sportnieuws.nl houdt je live op de hoogte van alle gebeurtenissen vanuit De Kuip. De wedstrijd gaat om 21.00 uur van start.

Feyenoord-trainer Robin van Persie hoopt op een bijzonder feestelijke dag. De geboren Rotterdammer viert zijn 42ste verjaardag en hoopt dat zijn team in de derde voorronde van de Champions League een sterke uitgangspositie behaalt. Zo zou Feyenoord volgende week met vertrouwen kunnen afreizen naar de luidruchtige sfeer in Istanbul.

De financiële man bij de Stadionclub zal ook hopen op een goed resultaat van Feyenoord. Deze duels bepalen namelijk of Feyenoord opnieuw kan meeprofiteren van de lucratieve prijzenpot van het miljardenbal. Afgelopen jaar werd er maar liefst 75 miljoen euro binnen geharkt met de Champions League-campagne.

Basisplaats voor Anel Ahmedhodzic

Anel Ahmedhodzic lijkt te mogen starten: de Bosnische verdediger trainde dinsdag pas voor het eerst mee met Feyenoord, maar trainer Van Persie overweegt hem meteen al op te stellen tegen Fenerbahçe. "Hij heeft ervaring, leiderschap en spreekt goed Engels. De kans is groot dat hij speelt; ik neem de definitieve beslissing na een laatste gesprek met hem."

Wedstrijd vol oude bekenden

Feyenoord-coach Robin van Persie heeft zelf in het verleden voor de Turkse club gespeeld. Aan de andere kant hebben de huidige Fenerbahçe-spelers Sebastian Szymanski en Sofyan Amrabat een verleden bij Feyenoord. Daarnaast heeft trainer José Mourinho, die tijdens de persconferentie emotioneel werd, eveneens al regelmatig te maken gehad met de Rotterdammers.

Volgende tegenstander óók al bekend

Feyenoord speelt de eerste wedstrijd tegen Fenerbahçe in eigen huis. Volgende week dinsdag, op 12 augustus, reist de ploeg af naar Istanbul voor de return. Wie over twee wedstrijden als winnaar uit de bus komt in deze derde voorronde van de Champions League, plaatst zich voor de play-offs. Daar wacht een duel met de winnaar van het tweeluik tussen OGC Nice tegen Benfica.

