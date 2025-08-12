Feyenoord is de grip op de wedstrijd totaal aan het verliezen. Nadat ze vlak voor rust de veilige marge van 2 verspeelden, is het na de rust nog erger geworden. Na balverlies van Lotomba krult Fred om magistrale wijze de bal in de bovenhoek. Feyenoord staat voor het eerst achter in dit tweeluik, kunnen ze dit nog omdraaien? Volg het duel hier live.

Robin van Persie kiest voor de meest logische elf. Jordan Bos krijgt op linksback nog de voorkeur boven de net teruggekeerde Gijs Smal. In-beom Hwang vormt samen met Quinten Timber en nieuwbakken aanvoerder Sem Steijn het middenveld.

Opstelling Fenerbahçe: Egribayat; Semedo, Muldur, Skriniar, Oosterwolde; Szymanski, Fred, Amrabat, Brown; Duran en En-Nesyri



Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Lotomba, Ahmedhodzic, Watanabe, Bos; Steijn, Hwang, Timber; Hadj Moussa, Ueda en Sauer.

Hel van Istanbul

José Mourinho is de trainer van Fenerbahçe en zal uitkijken naar de wedstrijd. Feyenoord heeft namelijk veel moeite om op bezoek bij de Portugese trainer te winnen, zo bleek de afgelopen jaren. Hij sprak vorige week dan ook al over de 'Hel van Istanbul'. Van Persie is daar overigens niet zo van onder de indruk. "Ik zie het niet als de Hel van Istanbul, maar wel als een mooie ambiance met veel kabaal", zei hij. "Dat motiveert mij alleen maar en ik denk heel veel jongens."

De Turken hebben een aantal oude bekenden in de gelederen. Sebastian Szymanski en Sofyan Amrabat speelden allebei voor Feyenoord, terwijl Nederlander Jayden Oosterwolde ook voor de club speelt. Het drietal hoopt de achterstand om te draaien en alsnog door te bekeren naar de play-offronde van de Champions League.

Volgende ronde

Voor de winnaar van het tweeluik tussen Feyenoord en Fenerbahçe wacht een onderonsje met OGC Nice of Benfica. Als de Rotterdammers van de Turken verliezen, is het al wel zeker van groepsfase Europa League. Daar doet bekerwinnaar Go Ahead Eagles ook aan mee.

