De Champions League is op dinsdagavond weer in volle gang. Dat betekent dat de competitiefase over bijna over de helft is en dat de contouren van de eindstand duidelijker worden. Ajax - Benfica werd al vroeg afgewerkt, maar momenteel wordt er ook een andere kraker gespeeld. Check hier de tussenstanden van de Champions League op 25 november.

De UEFA plant standaard twee duels op het vroege tijdstip van 18.45 uur. Dinsdagavond trapte Ajax vroeg af. Het Portugese Benfica van toptrainer José Mourinho kwam op bezoek in de Johan Cruijff Arena. Voorafgaand aan het duel stonden beide ploegen nog op nul punten, maar nu zijn de Amsterdammers de enige die nog geen enkel punt hebben gepakt in het miljoenenbal. Benfica was namelijk met 0-2 te sterk.

Galatasaray - Union Sint-Gillis

Het Belgische Union Sint-Gillis had de eer om het tweede duel om 18.45 uur te vormen. Op bezoek bij het Turkse Galatasaray moest er voor het eerst in vier duels weer een punt gepakt worden en dat lukte. De Belgen wonnen met 1-0 dankzij een doelpunt van Promise David. Onze zuiderburen hebben daarmee een belangrijke stap gezet richting de tussenronde.

Absolute kraker: Chelsea - FC Barcelona

Het mooiste affiche van de avond wordt momenteel op Stamford Bridge afgewerkt. De Engelse grootmacht Chelsea, dat in de Premier League als enige een beetje in de buurt van koploper Arsenal kan blijven, heeft FC Barcelona op bezoek. Het loopt echter niet lekker voor Barca. Met nog maar een kwartier te gaan, kijken de Catalanen, met Frenkie de Jong in de basis, tegen een 3-0 achterstand aan. Tot overmaat heeft Ronald Auraujo ook nog een rode prent gekregen. Het zit er niet meer in voor de Spanjaarden, die in de tweede drie kwartier nauwelijks op de vijandige helft komen.

Manchester City - Bayer Leverkusen

Manchester City was met tien punten uit vier wedstrijden lekker bezig, maar in het thuisduel tegen Bayer Leverkusen gaat het de ploeg van Pep Guardiola minder goed af. Ondanks de vele kansen staat City, met Tijjani Reijnders en Nathan Aké die in de basis startten, met 0-2 achter. Dat terwijl de Britten de grotere kansen hebben.

Andere interessante clubs die dinsdag 25 november in actie komen in de Champions League, zijn Borussia Dortmund, Napoli en Newcastle United. Check hieronder hun wedstrijden en volg de tussenstanden tijdens de duels live. Check onderaan het artikel de stand in de competitiefase van het miljardenbal.

Borussia Dortmund - Villarreal

Napoli - Qarabag

Olympique Marseille - Newcastle United

Bodo/Glimt - Juventus

Slavia Praag - Athletic Bilbao

Alles over Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.

Reageer en praat mee!