LIVE Champions League | Frenkie de Jong kan met FC Barcelona landgenoten treffen bij Inter

De tweede halve finale van de Champions League kan een mooie Nederlandse halve finale worden. Het Barcelona van Frenkie de Jong gaat het opnemen tegen het Inter van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij. Lamine Yamal gaat op voor een bijzondere wedstrijd bij zijn werkgever. Volg alles van het duel hier live.

Nadat Jurriën Timber dinsdagavond een zware avond beleefde met Arsenal tegen Paris Saint-Germain (0-1). Is het de beurt aan de volgende Nederlanders om een goede uitgangspositie neer te zetten richting de finale van de Champions League.

FC Barcelona en Inter strijden woensdagavond voor een plek in de finale van de Champions League. Beide teams willen de eerste stap zetten richting het ultieme Europese succes. Barcelona is gretig voor de triple, met Frenkie de Jong in topvorm, terwijl Inter zich hoopt te herstellen van recente nederlagen.

Frenkie de Jong

Frenkie de Jong zit lekker in de wedstrijd, hij won van de week de Copa Del Rey door 3-2 van Real Madrid te winnen. Inter zit daarentegen wat minder erin, zij verloren afgelopen weekend.

Inter

Het is ook nog maar de vraag of er Nederlanders in de basis staan bij Inter. Dumfries maakte afgelopen weekend zijn rentree na een bovenbeenblessure. De Vrij speelt al een tijdje niet meer in de basis bij Inter, niet in de Champions League in ieder geval. Hij werd door zijn trainer wel genoemd als reëele optie tegen Barcelona.

Lamine Yamal

Voor Lamine Yamal kan het een bijzondere wedstrijd worden. Het Spaanse wonderkind is pas 17 maar kan op gaan voor zijn honderdste duel in het shirt van Barcelona. Op 29 april 2023 liet Xavi hem debuteren op 15 jarige leeftijd. Met 15 jaar, 9 maanden en 16 dagen werd hij de jongste debutant van de club. Bijna precies twee jaar later gaat hij dus zijn honderdste duel voor de club spelen, In de 99 wedstrijden die hij heeft gespeeld, scoorde hij 21 keer en gaf hij 33 assists.

