De Champions League is op dinsdagavond weer in volle gang. Dat betekent dat de competitiefase over bijna over de helft is en dat de contouren van de eindstand duidelijker worden. Ajax - Benfica werd al vroeg afgewerkt, maar momenteel wordt er ook een andere kraker gespeeld. Check hier het programma en de tussenstanden van de Champions League op 25 november.

De UEFA plant standaard twee duels op het vroege tijdstip van 18.45 uur. Dinsdagavond trapte Ajax vroeg af. Het Portugese Benfica van toptrainer José Mourinho kwam op bezoek in de Johan Cruijff Arena. Voorafgaand aan het duel stonden beide ploegen nog op nul punten, maar nu zijn de Amsterdammers de enige die nog geen enkel punt hebben gepakt in het miljoenenbal. Benfica was namelijk met 0-2 te sterk.

Galatasaray - Union Sint-Gillis

Het Belgische Union Sint-Gillis had de eer om het tweede duel om 18.45 uur te vormen. Op bezoek bij het Turkse Galatasaray moest er voor het eerst in vier duels weer een punt gepakt worden, en dat is gelukt! De Belgen hebben namelijk met 0-1 gewonnen dankzij een doelpunt van Promise David. Onze zuiderburen hebben daarmee een belangrijke stap gezet richting de tussenronde.

Absolute kraker: Chelsea - FC Barcelona

Het mooiste affiche van de avond wordt momenteel op Stamford Bridge afgewerkt. De Engelse grootmacht Chelsea, dat in de Premier League als enige een beetje in de buurt van koploper Arsenal kan blijven, heeft FC Barcelona op beozke. Frenkie de Jong staat in de basis een paar dagen na de tweede verjaardag van zijn zoontje Miles. In het verleden was Chelsea - Barça vaak garantie voor spektakel, met onder meer dubbele halve finales tegen elkaar in 2008/2009 en 2011/2012.

Andere interessante clubs die dinsdag 25 november in actie komen in de Champions League, zijn Manchester City, Borussia Dortmund, Napoli en Newcastle United. Check hieronder hun wedstrijden en volg de tussenstanden tijdens de duels live. Check onderaan het artikel de stand in de competitiefase van het miljardenbal.

Borussia Dortmund - Villarreal

Manchester City - Bayer Leverkusen

Napoli - Qarabag

Olympique Marseille - Newcastle United

Bodo/Glimt - Juventus

Slavia Praag - Athletic Bilbao

Alles over Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.

Reageer en praat mee!