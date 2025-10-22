Ajax neemt het woensdag om 21.00 uur op tegen Chelsea in de Champions League. De ploeg van John Heitinga hoopt tegen de Engelse topclub de eerste punten van de competitie te pakken. Na twee wedstrijden staat de teller nog op nul. Volg hier alles rondom Chelsea - Ajax live. Inmiddels zijn de opstellingen van beide ploegen bekend.

Hoewel de opstellingen nog niet helemaal bekend zijn, is al wel duidelijk dat Remko Pasveer keept tegen Chelsea. De 41-jarige doelman neemt de plek onder de lat over van Vitezslav Jaros en maakt zich op voor zijn eerste minuten van dit seizoen. Ook James McConnell, huurling van Liverpool, speelt.

Achterin kiest Heitinga voor Ko Itakura én Josip Sutalo, waardoor Youri Baas naar linksback verschuift.

Opstelling Chelsea (343): Hato, Tosin, Fofana; Enzo Fernández, Caicedo, Lavia, Buonanotte; Gittens, Marc Guiu, Estevao



Opstelling Ajax (433): Pasveer; Rosa, Itakura, Sutalo, Baas; McConnell, Taylor, Gloukh; Moro, Weghorst en Godts.

Uitslagen in de Champions League

Chelsea begon het nieuwe Champions League-seizoen met een 3-1 nederlaag tegen Bayern München. Vanaf dat moment besloot de ploeg van trainer Enzo Maresca wat harder te werk te gaan. In de zes wedstrijden die volgden (in alle competities) pakten The Blues liefst vier keer rood. Dat gebeurde ook in het tweede CL-duel, tegen Benfica. Chelsea won desondanks met 1-0.

Ajax staat inmiddels laatste in de Champions League-groepsfase, die bestaat uit 36 teams. Na twee wedstrijden hebben de Amsterdammers een doelsaldo van 0-6, door nederlagen tegen Inter (0-2) en Olympique Marseille (0-4). Tegen de Franse club kreeg trainer Heitinga de kritiek te aanvallend te spelen, terwijl Marseille daar juist uitstekend mee om kan gaan. Dat bleek ook.

Hoe komt Ajax voor de dag tegen Chelsea?

Het is afwachten hoe Ajax tegen Chelsea voor de dag zal komen. Heitinga heeft in ieder geval de nodige ervaring met de Londenaren: hij was speler én assistent-trainer van Everton, heel even speler van Fulahm en vorig seizoen nog de assistent van Arne Slot bij Liverpool.

De 41-jarige coach gaf al aan enigszins rekening te houden met de volgende wedstrijd, uit tegen FC Twente komende zondag. "We gaan kijken hoe de wedstrijd morgen verloopt, maar we houden FC Twente in het achterhoofd", zei de coach dinsdag tijdens de persconferentie in Londen.

'Voetbal kan raar lopen'

Toch denkt de trainer niet dat Ajax bij voorbaat kansloos is. "Ik verwacht een dominant Chelsea, maar het is niet erg als een ander team sterker is. Belangrijker is dat we ons plan goed uitvoeren en aan de bal onze momenten pakken", zei Heitinga. "Voetbal kan raar lopen. Dit is één wedstrijd. We komen hier wel voor een resultaat, maar weten ook dat het heel lastig gaat worden."

Alles over de Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.