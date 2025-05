LIVE Champions League | Inter en Barcelona jagen op finaleplek, opnieuw een spektakelstuk van jewelste?

Vorige week stonden FC Barcelona en Internazionale tegenover elkaar in een spectaculaire halve finale van de Champions League. De wedstrijd eindigde in een sensationele 3-3, onder meer dankzij een uitblinkende Denzel Dumfries. Om 21.00 uur vindt de return plaats in San Siro in Milaan in de strijd om een finaleplek. Volg alle ontwikkelingen hier live.

Het heenduel in Barcelona afgelopen week zorgde voor een ongekende voetbalshow. Denzel Dumfries en Lamine Yamal stalen de show in het eerste duel van de halve finale van de Champions League. De Oranje-international ontving uiteindelijk de trofee voor man-of-the-match met een goal en twee assists, terwijl de 17-jarige werkelijk een masterclass voetballes gaf. Het eindigde in 3-3. Mocht de return dinsdagavond opnieuw in een gelijkspel eindigen, dan volgt er verlenging.

FC Barcelona-ster Lamine Yamal op voetstuk geplaatst: 'Beter dan Lionel Messi op zijn zeventiende' De 17-jarige Lamine Yamal, sterspeler van FC Barcelona, wordt gezien als het grootste talent op de internationale voetbalvelden. De jonge Spanjaard verbreekt record na record en schitterde eveneens in de halve finale van de Champions League tegen Inter. "Op zijn eigen manier is hij ongelooflijk goed", aldus Edwin Winkels, kenner van het Spaanse voetbal, over het ongeëvenaarde supertalent.

Hunkering naar Champions League-finale

Zowel Inter als FC Barcelona verlangen naar een nieuw hoogtepunt in de Champions League. Inter, de Italiaanse grootmacht, won het toernooi voor het laatst in 2010. In 2023 haalde de club wel de finale, maar moest met 1-0 het hoofd buigen voor Manchester City. Dinsdagavond hoopt Inter zich opnieuw te verzekeren van een plek in de prestigieuze finale van het miljardenbal.

FC Barcelona daarentegen beleefde zijn laatste Champions League-triomf in 2015. Sindsdien wist de Catalaanse grootmacht de finale nooit meer te bereiken, terwijl aartsrivaal Real Madrid maar liefst vier (!) keer de trofee in beslag nam. Voor Frenkie de Jong, die sinds 2019 in Barcelona speelt, zou dit zelfs zijn eerste finale in het miljardenbal kunnen worden. De inzet is dus groot in San Siro.

Frenkie de Jong maakt indruk op Ronald de Boer met Champions League-optreden: 'Ik vind hem beter dan ooit' Het was een spektakel van jewelste, de eerste halve finale-wedstrijd in de Champions League tussen FC Barcelona en Inter. Denzel Dumfries stal de show, net als jubilerend wonderkind Lamine Yamal. Maar analist en oud-Barça-speler Ronald de Boer zag ook een andere held op het veld. "Ik bewaak het huis wel, gaan jullie maar spelen."

Opstellingen Inter en FC Barcelona

De opstellingen volgen vanaf 19.45 uur.

TV-gids: zo kijk je live naar de halve finale tussen Inter en Barcelona in de Champions League Inter en FC Barcelona gaan dinsdagavond bepalen wie de eerste finalist wordt van deze Champions League. Na de spectaculaire 3-3, met daarin een hoofdrol voor Denzel Dumfries, volgt nu de return in Milaan. In dit artikel lees je op welke zender de return tussen Inter en Barcelona komt.

