PSV speelt een dramatische wedstrijd in de Champions League tegen Newcastle United. In het sfeervolle St. James’ Park moet een goed resultaat worden geboekt om een grote stap richting de play-offs te zetten, maar de ploeg van Peter Bosz kwam zéér matig voor de dag. Na rust zorgde Harvey Barnes voor een marge van drie: 3-0. Volg alle ontwikkelingen van de wedstrijd hier live.

De Europese campagne van PSV verloopt tot dusver met pieken en dalen. Waar de Eindhovenaren indruk maakten met grootse zeges op Liverpool (1-4) en Napoli (6-2), bleef tegen minder aansprekende tegenstanders uit. Dat levert voorlopig een 21ste plaats op in de stand, een positie die toegang geeft tot de tussenronde. Met een nieuwe overwinning kan het elftal van Peter Bosz een beslissende stap zetten richting de volgende ronde in de Champions League.

Keiharde tik in openingsfase

In de openingsfase werd PSV meteen overdonderd door de intensiteit van Newcastle United. The Magpies vlogen er vanaf meet af aan bovenop bij de achterhoede van de Eindhovenaren en dat pakte razendsnel goed uit voor de Engelsen. Een slechte uittrap van Matej Kovar werd eenvoudig onderschept, waarna Joelinton de bal breed legde op Yoane Wissa. Die lobde de bal koelbloedig over Kovar heen. Na een korte VAR-check, wegens mogelijk buitenspel, bleef de treffer staan: 1-0.

Bij het volgende moment werd PSV opnieuw hard afgestraft. Een slordige en te korte terugspeelbal van Yarek Gasiorowski werd onderschept, waarna Yoane Wissa het overzicht behield en Anthony Gordon bediende. Die had vervolgens weinig moeite om de bal in het verlaten doel te schuiven: 2-0. Later in de wedstrijd kreeg de Spaanse verdediger nóg een tik te verwerken. Hij maakte een onhandige overtreding op de achterlijn van Newcastle United en kreeg een gele prent. Daarmee mist hij het beslissende duel met Bayern München.

Keuze Bosz pakt verkeerd uit

PSV-coach Peter Bosz koos opmerkelijk genoeg om Anass Salah-Eddine, die afgelopen zondag nog de finale van de Afrika Cup speelde, een basisplaats te geven. Dat pakte echter zeer ongelukkig uit. De verdediger haalde de pauze niet en moest al voor rust geblesseerd naar de kant. Bij het controleren van een hoge bal maakte Salah-Eddine een ver reikende beweging, waarna hij meteen bleef liggen en zijn hamstring vasthield.

PSV krijgt geen poot aan de grond

In de rust zal Bosz ongetwijfeld hebben benadrukt dat PSV écht mogelijkheden had als het speltempo en de durf uit de Eredivisie werden gehaald. Maar ook na de pauze kwam PSV geen moment in de wedstrijd. De Eindhovenaren konden geen enkele vuist maken en werden volledig overvleugeld door Newcastle. Na iets meer dan een uur spelen bepaalde Harvey Barnes de stand op 3-0 met een beheerste schuiver in de lange hoek.

Alles over Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.