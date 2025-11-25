De Champions League gaat dinsdagavond verder met de vijfde speelronde. Dat betekent dat de competitiefase over de helft gaat en dat de contouren van de eindstand duidelijker worden. Ajax - Benfica wordt al vroeg afgewerkt, maar daarna komt er voor de liefhebbers nog een absolute kraker voorbij. Check hier het programma en de tussenstanden van de Champions League op 25 november.

De UEFA plant standaard twee duels op het vroege tijdstip van 18.45 uur. Dinsdagavond heeft Ajax vroeg afgetrapt. Het Portugese Benfica van toptrainer José Mourinho is op bezoek in de Johan Cruijff Arena. Voorafgaand aan het duel stonden beide ploegen nog op 0 punten, maar Benfica is vroeg op een 0-1 voorsprong gekomen, waardoor de Portugezen virtueel van de laatste plek af is.

Galatasaray - Union Sint-Gillis

Het Belgische Union Sint-Gillis heeft de eer om het tweede duel om 18.45 uur te vormen. Op bezoek bij het Turkse Galatasaray moet er voor het eerst in vier duels weer een punt gepakt worden. Union begon nog sensationeel met een zege bij PSV, maar verloor daarna de andere drie duels in de Champions League. Galatasaray staat na de zege bij Ajax op negen punten en kan de volgende ronde al ruiken.

Absolute kraker: Chelsea - FC Barcelona

Het mooiste affiche van de avond wordt op Stamford Bridge afgewerkt. De Engelse grootmacht Chelsea, dat in de Premier League als enige een beetje in de buurt van koploper Arsenal kan blijven, ontvangt FC Barcelona. Frenkie de Jong zit een paar dagen na de tweede verjaardag van zijn zoontje Miles in Londen. In het verleden was Chelsea - Barça vaak garantie voor spektakel, met onder meer dubbele halve finales tegen elkaar in 2008/2009 en 2011/2012.

Andere interessante clubs die dinsdag 25 november in actie komen in de Champions League, zijn Manchester City, Borussia Dortmund, Napoli en Newcastle United. Check hieronder hun wedstrijden en volg de tussenstanden tijdens de duels live. Check onderaan het artikel de stand in de competitiefase van het miljardenbal.

Borussia Dortmund - Villarreal

Manchester City - Bayer Leverkusen

Napoli - Qarabag

Olympique Marseille - Newcastle United

Bodo/Glimt - Juventus

Slavia Praag - Athletic Bilbao

