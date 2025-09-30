Ajax zet zichzelf helemaal voor schut in Europa. In het duel met Marseille maken ze fout na fout en ze worden allemaal afgestraft. De tweede helft is het ook niet beter. Ajax neemt een vrije trap en tien seconden later scoort Marseille: 4-0. Volg het duel hier live.

De sfeer zit er gelijk goed in in het Velodrome Stadion van Marseille. Bij de opkomst van beide ploegen stond er duidelijk een spandoek met FCK Ajax. De Ajacieden mochten niet afreizen naar Marseille vanwege de kans op rellen.

Volgens het besluit leiden uitwedstrijden van Ajax "zeer vaak tot verstoring van de openbare orde door het gewelddadige gedrag van bepaalde supporters". Ook wordt de rivaliteit tussen de supporters van Ajax en Marseille "al vele jaren gekenmerkt door vijandigheid".

Heitinga moest door de afwezigheid van Dolberg en Weghorst puzzelen in de voorhoede. Hij had twee opties in de punt van de aanval: Oscar Gloukh, die die rol vervulde tegen PSV, en Don-Angelo Konadu, die in de punt van de aanval stond tegen NAC.

Heitinga heeft er uiteindelijk voor gekozen om Gloukh als een soort valse spits op te stellen en daardoor is er op het middenveld plek voor Youri Regeer. Verder valt op dat Youri Baas centraal achterin terugkeert en zijn rentree gaat ten koste van Josip Sutalo. Luca Rosa krijgt als rechtsback de voorkeur boven Anton Gaeei.

Opstelling Ajax: Jaros; Rosa, Itakura, Baas, Wijndal; Regeer, Klaassen, Taylor; Berghuis, Gloukh, Godts

Tijd voor revanche na wanvertoning

Ajax won weliswaar in eigen huis van NAC Breda met 2-1. maar vraag niet hoe. Wie naar de stand kijkt, zou je voor gek verklaren als je zegt dat er grote onvrede heerst in Amsterdam. Ze staan derde op vier punten van Feyenoord en verloren nog geen duel. Het spel is alleen niet om over naar huis te schrijven en daar is flinke kritiek op. De spelers kregen in eigen huis een fiks fluitconcert na de overwinning.

Tijd om zich te revancheren dus op het hoogste niveau van Europa. Dat zal een lastige klus worden, want Olympique Marseille staat bekend als een enorme vechtmachine. Dat zijn nou juist ploegen waar Ajax het moeilijk tegen heeft, zo is dit seizoen gebleken. Heitinga zal hoop putten uit het eerste half uur tegen Inter, waarin zijn ploeg naar eigen zeggen prima mee kon.

De reus tegen de dwerg

Chris Woerts was op bezoek bij de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine en voorspelde een zware kluif voor Ajax, mede door de fysieke gesteldheid van de ploeg van Marseille. "Die gasten zijn 2 meter 30 en Ajax heeft een gemiddelde lengte van 1 meter 40", zei hij gechargeerd. De aflevering met Woerts is woensdagmorgen te beluisteren op jouw favoriete kanaal.

