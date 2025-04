LIVE Champions League | Opnieuw flinke dreun voor Arsenal: VAR zet streep door gelijkmaker tegen PSG

Arsenal neemt het in de halve finale van de Champions League op tegen Paris Saint-Germain. Al na drie minuten was het raak door Ousmane Dembélé: 0-1. Na rust maakte Arsenal razendsnel gelijk. Uit een vrije trap van Declan Rice knikte Mikel Merino binnen: 1-1. Na ingrijpen van de VAR draaide de arbitrage het doelpunt echter terug, doordat de Spanjaard buitenspel stond. Volg alle ontwikkelingen van het duel hier.

Droomstart voor PSG

Paris Saint-Germain sloeg meteen toe bij de eerste kans van het duel. Na een snelle aanval vanaf de linkerkant gaf Khvicha Kvaratskhelia de bal met de buitenkant van zijn rechtervoet perfect voor. Ousmane Dembélé stond op de juiste plek en werkte de bal via een stuit tegen de binnenkant van de paal binnen: 0-1. Alweer het 33e doelpunt van het seizoen voor de Fransman.

Hoofdrol voor arbitrage

Kort na de gelijkmaker kwamen The Gunners goed weg toen een strafschop uitbleef. Oranje-international Jurriën Timber had het in de eerste minuten van de wedstrijd bijzonder moeilijk met Kvaratskhelia en maakte ogenschijnlijk een lichte overtreding in het strafschopgebied.

Toch besloot scheidsrechter Slavko Vincic geen penalty toe te kennen en ook de VAR zag geen reden om in te grijpen. Volgens Ziggo-analisten Marco van Basten en Danny Blind was het moment discutabel. "Maar uiteindelijk te licht voor een strafschop."

Timber clear foul on Kvara, no penalty was given for this pic.twitter.com/flPvxxIBC5 — ⚡️🇧🇼 (@Priceless_MCI) April 29, 2025

Afgekeurde gelijkmaker

Kort na rust leek Arsenal op gelijke hoogte te komen toen Mikel Merino raak kopte. De vreugde in het Emirates Stadium was echter van korte duur, want de VAR oordeelde dat de middenvelder nipt buitenspel stond. Wéér een flinke tegenvaller voor de nummer twee van de Premier League, waardoor de thuisploeg nog steeds op jacht moest naar de gelijkmaker.

Eerdere ontmoetingen

In de competitiefase van deze Champions League-campagne troffen Arsenal en Paris Saint-Germain elkaar al, waarbij de Londenaren een 2-0 zege boekten. De teams hebben in het verleden meerdere keren tegenover elkaar gestaan in het miljardenbal. In 2016 zaten ze bij elkaar in de poule. Het eindigde toen tweemaal gelijk. In Parijs werd het 1-1 en in Londen 2-2.

Wegen naar de halve finale

Arsenal begon de knockout-fase van de Champions League met een overtuigende overwinning op PSV. In de eerste wedstrijd ging het volledig mis voor de Eindhovenaren, met een eindstand van 7-1. De return in Londen bleef spannender en eindigde in een 2-2 gelijkspel. Daarna maakte Arsenal indruk door recordkampioen Real Madrid uit te schakelen. Over twee duels waren de Londenaren duidelijk de sterkere, met een totale score van 5-1.

Paris Saint-Germain heeft onlangs al de Franse landstitel binnengesleept en maakt daarnaast nog altijd kans op winst in de Champions League. In de achtste finales wisten ze overtuigend af te rekenen met titelfavoriet Liverpool dankzij uitstekend spel. In de daaropvolgende ronde trof de ploeg van Luis Enrique opnieuw een Engelse tegenstander, Aston Villa, waar ze na een spannende strafschoppenreeks uiteindelijk de overwinning veiligstelden.

Opstellingen Arsenal en PSG

Opstelling Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Rice, Merino, Odegaard; Saka, Martinelli, Trossard.

Opstelling PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

