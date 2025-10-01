Na de valse start van PSV in de Champions League tegen Union Saint-Gilloise (1-3) moet de club zich revancheren tegen Bayer Leverkusen. Ivan Perisic kopte PSV razendsnel op voorsprong, maar daar zette de arbiter een streep. De Kroaat stond enkele milimeters buitenspel, waardoor de brilstand op het scorebord blijft staan. Volg alle ontwikkelingen in dit artikel.

PSV verloor het openingsduel en moet dus punten pakken om uitzicht te houden op de volgende ronde. Op papier wordt dat een lastige taak, want Leverkusen staat zesde in de Bundesliga en heeft zich herpakt na de valse seizoensstart. De club ontsloeg Erik ten Hag na twee competitieduels en is sindsdien ongeslagen. De eerste wedstrijd in de Champions League werd gelijkgespeeld bij FC Kopenhagen.

Bijzonder treffen met Malik Tillman

PSV treft bij Leverkusen onder meer Malik Tillman, die de voorbije twee seizoenen cruciaal was voor de landstitels van Peter Bosz en co. Zelf hebben ze de nodige personele problemen. Ruben van Bommel en Alassane Pléa zijn zwaar geblesseerd. Ook Myron Boadu, Ricardo Pepi en Sergino Dest komen niet in actie. De Eindhovenaren spelen later in de Champions League nog tegen Napoli, Olympiakos, Liverpool, Atlético Madrid, Newcastle United en Bayern München.

Waar is Bayer Leverkusen - PSV te zien?

De aftrap is om 21.00 uur in de BayArena in Leverkusen. Ziggo Sport heeft in Nederland de uitzendrechten van alle Europese competities: de Champions League, Europa League en Conference League. De wedstrijd is dus te zien op Ziggo Sport en te vinden op kanaal 14 bij Ziggo.

Opstellingen PSV

Door de afwezigheid van spitsen Alassane Pléa, Ricardo Pepi en Myron Boadu, begint Guus Til als noodspits. Dennis Man krijgt ook een plek in de aanval, terwijl Ivan Perisic vanaf de linkerflank speelt vanwege de blessure van Ruben van Bommel. Sergiño Dest is eveneens niet beschikbaar. De grootste verrassing is Armando Obispo.

Bosz heeft een verklaring voor de plek op de bank van Ryan Flamingo. "Hij heeft het bijna een jaar lang geweldig gedaan. Bij jonge jongens is het logisch dat het af en toe iets minder gaat. Dan kun je twee dingen doen: hem laten staan, en dat hebben we gedaan. Maar soms help je iemand juist door hem even uit het elftal te halen, hem even rust te gunnen, om hem straks weer te brengen. Soms heeft het geen zin om iemand te laten staan. Ik vind dat Armando het ook geweldig doet."

Opstelling: Kovar; Mauro Junior, Obispo, Gaisorowski, Salah-Eddine; Schouten, Veerman, Saibari; Man, Til, Perisic.

Opstelling Bayer Leverkusen

De tegenstander kampt ook met de nodige problemen. Topscorer Patrik Schick raakte zaterdag geblesseerd aan zijn linkerdij tijdens het uitduel tegen Sankt Pauli (1-2) en is de komende weken niet inzetbaar. Ook aanvoerder Robert Andrich viel geblesseerd uit, maar hij wist dinsdag wel de laatste training volledig af te werken. Aanvaller Ernest Poku krijgt de kans in de basis.



Opstelling: Flekken; Quansah, Badé, Tapsoba; Tape, Fernández, Aleix Garcia, Grimaldo; Poku, Tillman; Kofane.

