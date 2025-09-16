PSV moet in de eerste Champions League-wedstrijd meteen in de achtervolging. Union Sint-Gillis is in Eindhoven op een 0-2 voorsprong gekomen door een domme actie van spits Ricardo Pepi in het eigen strafschopgebied en een opvallende solo van Ait El Hadj. Kan de ploeg van Peter Bosz het duel omdraaien? Volg PSV - Union Sint-Gillis hier live.

Gemiste kans leidt tot penalty

De eerste kans van de wedstrijd werd door Ismael Saibari om zeep geholpen. Champions League-debutant Ruben van Bommel soleerde richting de achterlijn en zette de Marokkaanse middenvelder helemaal vrij voor de keeper, maar Saibari schoof de bal op vijf meter van de goal naast. Aan de andere kant verdedigde Ricardo Pepi dramatisch mee. Hij schopte Union-aanvoerder Christian Burgess in het eigen strafschopgebied naar de grond en scheidsrechter Anthony Taylor kon niet anders dan de strafschop toekennen aan Union. Promise David schoot raak: 0-1.

Dubbele dreun na 0-2 voor rust

De enorme dreun galmde nog even na in het Philips Stadion, maar Van Bommel groeit in de eerste helft al uit tot uitblinker bij de thuisploeg. Hij knalde enkele minuten na de openingsgoal van de Belgen keihard op de lat na een goede actie van buiten naar binnen. Het publiek werd wakker en zong PSV weer naar voren. Maar nog voor de rust voor onderbreking zorgde, maakte Union er een dubbele dreun van. Pepi verloor de bal op het middenveld aan Anouar Ait El Hadj. De Belg soleerde vervolgens door de as van het veld en faalde 1-op-1 met PSV-keeper Matej Kovar niet: 0-2.

Dubbele wissel in de rust

In de rust probeerde trainer Peter Bosz in ieder geval de boel om te gooien. Hij haalde de bekritiseerde Armando Obispo en de onzichtbare Jerdy Schouten naar de kant voor Anass Salah-Edinne en Guus Til. Saibari was vlak na het begin van de tweede helft voor de tweede keer onzorgvuldig met een enorme kans. Hij kon bij de tweede paal binnenwerken, maar gleed zijn inzet over. PSV is dringend op zoek naar goals en dan moeten dit soort kansen erin. Met nog twintig minuten te gaan worden PSV-pechvogels Pepi en Saibari gewisseld voor Boadu en Wanner.

