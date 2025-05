Live Champions League | PSG steelt de show, Denzel Dumfries met Inter zwaar in de problemen

Het drama is zojuist nog groter geworden voor Inter. Paris Saint-Germain heeft met het nodige geluk de 2-0 gescoord. Een schot van Doue werd door Di marco van richting veranderd, waardoor Sommer kansloos is. PSG is veel beter, kan Dumfries dit nog omdraaien met Inter? Volg het duel hier live.

Onder de deelnemers bevinden zich een (beperkt) aantal Nederlanders: Denzel Dumfries en Stefan de Vrij spelen aan de kant van Inter. Al moet laatstgenoemde genoegen te moeten nemen met een plek op de bank en mogelijke invalbeurt tijdens de finale. Aan de kant van Paris Saint-Germain spelen zaterdag geen Nederlanders.

Dit is Denzel Dumfries: laatbloeier, bizarre ruzies met rivalen én Champions League-finale met Inter Denzel Dumfries is uitgegroeid tot een vaste waarde in de top van het internationale voetbal. De rechtsback van het Nederlands elftal en Internazionale heeft dankzij zijn onverzettelijke mentaliteit de harten van talloze voetbalfans weten te veroveren. De Inter-fans zullen Dumfries in ieder geval nooit vergeten, want dankzij zijn heldenrol bereikten zij de Champions League-finale.

Opnieuw een heldenrol voor Denzel Dumfries?

Dumfries speelde een glansrijke rol tijdens de halve finales in de Champions League tussen Inter en Barcelona. In de heenwedstrijd werd het 4-3 voor de ploeg uit Milaan, waar Dumfries goed was voor twee assists. In de return in Barcelona werd het 3-3, met opnieuw een heldenrol voor de Nederlandse rechtsback die goed was voor twee doelpunten in een assist. In Italië werd er zelfs gesproken over een standbeeld voor de Nederlander.

Dit is de vrouw van topvoetballer Stefan de Vrij: Moldavisch model en ontwerpster Topvoetballer Stefan de Vrij trouwde afgelopen zomer met het Moldavische model Doina Turcanu. Het zijn dan ook mooie tijden voor de Nederlander. Zo speelt de routinier (33) zaterdagavond met Inter ook nog eens de Champions League-finale. Zijn geliefde Turcanu en zoontje Nolan zullen vast en zeker extra trots zijn. Wie is de vrouw van De Vrij eigenlijk?

Opstellingen

Met deze opstellingen zullen beide ploegen aan de aftrap verschijnen: Paris Saint-Germain (4-3-3) onder leiding van Luis Enrique: Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Marquinhos (C), William Pacho, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz, Desire Doue, Ousmane Dembele & Khvicha Kvaratskhelia. Inter (3-5-2) onder leiding van Simone Inzaghi: Yann Sommer, Benjamin Pavard, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Denzel Dumfries, Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan, Federico Dimarco, Lautaro Martinez (C) en Marcus Thuram.

Geschiedenis

Voor Paris Saint-Germain is het na 2020 de tweede keer dat de finale van d Champions League is bereikt. Destijds redde PSG het in Lissabon niet tegen Bayern München (1-0). Voor Inter is een finaleplek in de strijd om 'de cup met de grote oren' niks nieuws. Al driemaal won de Italiaanse club, ook waren er drie verloren finales, waaronder in 2023, toen Manchester City won.

Hierom speelt Inter de Champions League-finale tegen PSG in het geel De finale van de Champions League tussen Paris Saint-Germain en Inter wordt zaterdag gespeeld in de Allianz Arena van Bayern München. De Franse club speelt in zijn vertrouwde rood-blauwe shirt. De spelers van de Italiaanse club dragen echter gele shirts, in plaats van de blauw-zwarte.

