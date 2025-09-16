PSV begint het Champions League-seizoen met een thuiswedstrijd tegen Union Sint-Gillis. De Belgische club is koploper in de nationale competitie en manoeuvreerde zich de afgelopen dagen al in de underdogpositie. Met een zeer pittige loting voor PSV, is deze thuiswedstrijd een 'moetje'. Volg PSV - Union Sint-Gillis hier live.

Trainer Peter Bosz heeft voor het eerste Champions League-duel wat verdedigers terug, maar moest óók puzzelen. Mauro Junior en Kiliann Sildillia zijn er niet bij, maar daar tegenover staat de terugkeer van Ryan Flamingo en Yarek Gasiorowski. Zij misten het uitduel bij NEC (5-3 zege). Tegen Union zijn ze er wel bij vanaf het eerste fluitsignaal. Wie de linksback wordt, is de grote vraag. Gasiorowski en Flamingo lijken daarvoor de meest geschikte keuzes. De ander staat dan naast Armando Obispo in het centrum. Guus Til verdwijnt uit de basis.



Opstelling PSV: Kovar, Flamingo, Gasiorowski, Obispo, Dest; Schouten, Veerman, Saibari; Perisic, Pepi en Van Bommel.



Opstelling Union Sint-Gillis: Scherpen, Leysen, Burgess, Mac Allister, Khalaili; Rasmussen, Zorgane, Ait El Hadj; Niang, David en Rodriguez.

Lengte toevoegen

Bosz gaf voor de wedstrijd aan dat hij met Obispo lengte wilde toevoegen aan zijn elftal, aangezien er bij de Belgische ploeg veel lange mannen staan. Anass Salah-Edinne was volgens Bosz nog niet helemaal klaar om in de basis te starten, waardoor de voorkeur uitgaat naar de geïmproviseerde defensie met Flamingo, Gasiorowski (voetbalnaam Yarek), Obispo én rechtsback Dest.

Scheidsrechter en VAR

De Engelsman Anthony Taylor is de scheidsrechter in Eindhoven. De VAR is Taylors landgenoot Michael Salisbury.

PSV - Union Sint-Gillis

De aftrap is al om 18.45 uur en dus is het een vroegertje in het Philips Stadion. Union noemt zichzelf de underdog in deze wedstrijd, maar trainer Sebastian Pocognoli (ex-speler AZ) en verdediger Fedde Leysen (speelde vier jaar in de jeugd van PSV) zeiden voorafgaand wel dat er wel degelijk rekening met hen gehouden dient te worden. In de voorbereiding op dit seizoen won PSV het laatste onderlinge duel met 1-0. Ajax was in de Europa League over twee duels te sterk vorig seizoen voor de Belgische topclub.

Vorig seizoen in Europa

PSV reikte vorig seizoen als landskampioen tot de achtste finales van de Champions League. Daarin was het Engelse Arsenal véél te sterk voor de ploeg van trainer Peter Bosz. Thuis werd met maar liefst 7-1 verloren, een recordnederlaag voor PSV. Union werd vorig jaar in de derde voorronde van het miljardenbal uitgeschakeld door Slavia Praag en trof dus Ajax in de tussenronde van de Europa League. In de competitiefase werd met 1-0 gewonnen in Enschede van FC Twente.

