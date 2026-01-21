PSV speelt woensdagavond cruciaal Champions League-duel. Op bezoek op St. James' Park moet tegen Newcastle United een goed resultaat behaald worden om zicht te houden op de volgende ronde in Europa. Bij winst zet de ploeg van Peter Bosz een gigantisch grote stap richting play-offs. De aftrap is om 21.00 uur, volg de wedstrijd hier live.

De Europese campagne van PSV verloopt tot dusver met pieken en dalen. Waar de Eindhovenaren indruk maakten met grootse zeges op Liverpool (1-4) en Napoli (6-2), bleef het rendement tegen minder aansprekende tegenstanders achter. Dat wisselende beeld levert voorlopig een 21ste plaats op in de stand, een positie die toegang geeft tot de tussenronde. Met een nieuwe overwinning kan het elftal van Peter Bosz een beslissende stap zetten richting de volgende ronde in de Champions League.

Scenario PSV

Databureau Opta heeft met behulp van statistische voorspellingen een inschatting gemaakt van het verloop van de competitiefase. Volgens hun berekeningen eindigt PSV naar verwachting met afgerond tien punten op de 21e plaats. De posities negen tot en met 24 geven toegang tot de tussenronde van de Champions League. Opta gaat ervan uit dat de nummer 24 minimaal acht punten behaalt, een totaal dat PSV nu al in handen heeft. Voor volledige zekerheid over een plek in de tussenronde lijkt één extra punt echter noodzakelijk.

Opstelling PSV?

PSV had de voorbije weken te maken met de afwezigheid van Anass Salah-Eddine en Ismael Saibari, die met Marokko actief waren op de Afrika Cup. Voor het duel met Newcastle United keert Salah-Eddine terug en hij start direct in de basis. Saibari ontbreekt echter vanwege een schorsing. Voorin kiest Peter Bosz naar verwachting voor Guus Til in plaats van Esmir Bajraktaevic. Waarschijnlijk verschijnt PSV met de volgende elf aan de aftrap tegen Newcastle United:

Vermoedelijke opstelling: Kovar; Sildillia, Schouten, Gasiorowski, Salah-Eddine; Mauro Junior, Veerman, Wanner; Man, Til, Perisic.

