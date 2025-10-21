PSV wacht dinsdag een loodzware opgave in de Champions League. De ploeg van Peter Bosz hoopt in het eigen Philips Stadion tegen Napoli de eerste zege in het miljardenbal te pakken. Het duel tussen de Nederlandse en de Italiaanse kampioen begint om 21.00 uur en is via dit artikel live te volgen.

De ontmoeting tussen PSV en Napoli staat natuurlijk vooral in het teken van de terugkeer van Noa Lang naar Eindhoven. De vleugelaanvaller verkaste afgelopen zomer na twee succesvolle seizoenen bij PSV voor veel geld naar Napels. Daar heeft hij het echter moeilijk, want verder dan een paar invalbeurten kwam hij nog niet bij de club waar ook Kevin De Bruyne onder contract staat.

De verwachting is dan ook niet dat Lang dinsdag vanaf het begin op het veld zal staan. Vermoedelijk geldt dat wel voor zijn land- en ploeggenoot Sam Beukema. De centrale verdediger stond in zes van de laatste zeven duels van Napoli in de basis.

Het is de grote vraag wie hij tegenover zich zal vinden als PSV-spits. Bosz koos afgelopen weekend voor middenvelder Guus Til in de punt van de aanval en hij scoorde twee keer. De coach kan tegen Napoli echter ook weer beschikken over Ricardo Pepi en Myron Boadu.

PSV heeft punten nodig

PSV kan een overwinning op Napoli goed gebruiken als het de knock-outfase wil bereiken, want het haalde uit de eerste twee wedstrijden vooralsnog één punt. In eigen huis werd teleurstellend verloren van Union Sint-Gillis en op bezoek bij Bayer Leverkusen pakte de ploeg van Bosz knap een punt. Met verder nog duels tegen Liverpool, Atlético Madrid, Bayern München, Newcastle United en Olympiacos zal PSV dus van goede huizen moeten komen om genoeg punten te verzamelen.

Napoli staat met drie punten uit twee duels boven PSV op de ranglijst. De Italiaanse topclub verloor op bezoek bij Manchester City, maar herstelde zich vervolgens met een thuiszege op Sporting CP.

