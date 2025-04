LIVE Champions League | Real Madrid gaat voor remontada tegen Arsenal; Inter strijdt met Bayern om halve finale-plek

Er staat wéér een avond vol spanning op de rol in de Champions League, want de returns van de laatste twee kwartfinales staan op het programma. Alle ogen zijn gericht op Real Madrid: zorgen de Koninklijke in eigen stadion voor een remontada tegen het sterke Arsenal? En wat heeft Bayern München nog in petto? De Duitse grootmacht staat voor een zware klus tegen Internazionale. Volg alle ontwikkelingen van beide duels hier.

Remontada nodig voor Real Madrid

Arsenal zorgde afgelopen week misschien wel voor dé verrassing van het Champions League-seizoen. De Engelse grootmacht won overtuigend met 3-0 tegen regerend kampioen Real Madrid. Declan Rice stal de show met twee magistrale vrije trappen, terwijl de Spaanse invaller Mikel Merino het spektakel compleet maakte met een prachtig doelpunt. Arsenal zette daarmee een indrukwekkende stap richting de halve finales.

Real Madrid staat bekend om zijn spectaculaire comebacks, iets wat ook Jude Bellingham motiveert. Hoewel hij niet bekend is met de remontadas uit de jaren '70 en '80, gaf de 21-jarige middenvelder aan dat hij ze afgelopen week op TikTok heeft bekeken. "Dat is mijn manier van leren", grapte hij. "Iedereen gelooft erin. Ik heb sinds vorige week al talloze video's gezien over Real Madrid-comebacks. Het is ontzettend motiverend."

Bayern of Inter in halve finale?

Internazionale bewees in de Allianz Arena waarom het aan kop gaat in de Serie A. Met een schitterende treffer van Lautaro Martínez, op aangeven van Marcus Thuram, kwamen de Italianen op voorsprong. Hoewel Thomas Müller, die Bayern na dit seizoen verlaat, vlak voor tijd de gelijkmaker maakte, had de ploeg van Simone Inzaghi het laatste woord. Davide Frattesi besliste het duel met een fraaie aanval: 2-1.

In San Siro zal moeten blijken of Bayern München nog iets kan uitrichten tegen de klasse van de Nerazzurri. Bij de Italiaanse grootmacht is Denzel Dumfries nog altijd afwezig met een hamstringblessure. Stefan de Vrij begint op de bank.

