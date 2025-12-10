Ajax Heeft eindelijk de eerste punten te pakken in de Champions league en heeft de laatste plek verlaten. Maar er staat vanavond nog veel meer moois op het programma. Zo ontmoeten Real Madrid en Manchester City elkaar. En staat Noa Lang in de basis bij Napoli tegen Benfica. Volg hier alle tussenstanden van woensdag live.

Real Madrid - Manchester City

Net onderweg en de Madrilenen leken eerst een penalty te krijgen, maar nadat de VAR heeft ingegrepen blijkt de overtreding toch buiten de zestien. De twee ploegen zijn in de beginfase beide gevaarlijk uit de omschakeling. Real scoort uit een mooie aanval.

Benfica - Napoli

Napoli start met David Neres en Noa Lang in de basis, maar na veel kansen van Benfica scoren ze terecht en komen ze zo op voorsprong.

Athletic Bilbao - PSG

De volgende topploeg van de woensdagavond: Paris Saint-Germain. De huidige nummer vier van de stand gaat op bezoek bij Athletic Bilbao, dat momenteel buiten de top-24 staat.

Bayer Leverkusen - Newcastle United

Bayer Leverkusen komt op voorsprong na een losgeraakte rommelbal uit een corner die uiteindelijk via een eigen speler het doel ingaat. De wedstrijd staat onder leiding van de Nederlandse scheidsrechter Serdar Gözübüyük. De Nederlander gaf eerst een penalty maar trok na overleg met de VAR zijn besluit weer in.

Borussia Dortmund - Bodo/Glimt

Borussia Dortmund staat er uitstekend voor in de Champions League met tien punten. Ook tegen Bodo/Glimt gaan ze door met scoren en leggen ze de eerste erin.

Club Brugge - Arsenal

De oud PSV'er Noni Madueke zet met een prachtig afstandsschot Arsenal op voorsprong.

Juventus - Pafos

Niemand had verwacht het na vijf speelronden te zeggen, maar Juventus en Pafos staan allebei op zes punten. Bij de Italianen staat Nederlander Teun Koopmeiners in de basis.

Qarabag - Ajax

De Amsterdammers keken tot twee keer toe tegen een achterstand aan. Kasper Dolberg maakte op fraaie wijze de 1-1. En dankzij twee kort op elkaar volgende doelpunten van Oscar Gloukh en Anton Gaaei draaiden de Amsterdammers het rond de tachtigste minuut weer helemaal om. In de laatste minuut maakt Gloukh zijn tweede en staat het zelfs 2-4. Zo zijn de Ajacieden eindelijk van die hatelijke 0 af in de Champions league, en hebben ze zelfs hun eerste overwinning.

Villarreal - FC Kopenhagen

Nog twee laagvliegers tegenover elkaar. Na een razendsnelle goal stond Kopenhagen al na twee minuten met 0-1 voor. Na een aantal kansen in de eerste helft maakt Villarreal uiteindelijk Vlak na rust de gelijkmaker. Dit werd vrijwel meteen ongedaan gemaakt door een doelpunt van Kopenhagen, nog geen tien minuten later scoorde Villarreal weer en stonden de twee ploegen weer op gelijke voet. 2-2. In de laatste minuut maakt Kopenhagen toch nog de winnende, ondanks een beter ogend Villarreal. De Denen winnen zo tegen alle verwachtingen in van de nummer drie van de Laliga.

