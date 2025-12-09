PSV kan bij overwinning op Atlético Madrid een stevige stap zetten richting plaatsing voor de knock-outfase. De Eindhovenaren begonnen uitstekend door een treffer van Guus Til: 1-0, maar brachten zichzelf onnodig in de problemen waardoor het vlak voor rust gelijk werd: 1-1. Volg hier live alle ontwikkelingen rondom het duel in het kolkende Philips Stadion.

PSV verkeert in uitstekende vorm en heeft al maanden geen nederlaag geleden, zowel in de Eredivisie als in de Champions League. De laatste keer dat de Eindhovenaren verloren, was op 16 september in de eerste wedstrijd tegen Union Sint-Gillis. Sindsdien heeft PSV indrukwekkende stunts geboekt tegen Napoli (6-2) en Liverpool (1-4). Trainer Bosz gaf maandagmiddag al toe dat hij ook niet had verwacht dat PSV al zoveel punten (acht) zou hebben na vijf duels. Atlético heeft driemaal gewonnen en tweemaal verloren.

Razendsnelle voorsprong voor PSV

PSV begon tegen Atléti wéér uitstekend. Al in de tiende minuut klonk de nieuwe tune van Guus Til, 'Aha aha I like it' door de speakers van het Philips Stadion. Joey Veerman stuurde Couhaib Driouech op weergaloze wijze diep, hij legde 'm goed breed en gelegenheidsspits Til schoof 'm simpel tegen de touwen: 1-0.

Moeilijke fase

Na de uitstekende start van PSV hadden ze het behoorlijk moeilijk in eigen huis. De Eindhovenaren werden flink in de achteruit gedrukt door Los Rojiblancos en moesten dan ook vooral verdedigen. Driouech kreeg nog wel dé kans om de 2-0 binnen te schieten, maar hij verprutste de kans. Even later kreeg Ismael Saibari een flinke domper te verwerken. Hij is namelijk geschorst voor het volgende duel.

Deksel op de neus

In de 37e minuut kreeg PSV de deksel op de neus na een flinke ketser van Matej Kovar en Yarek Gasiorowski. De Tsjechische doelman speelde de Spaanse mandekker in, maar daar wist Gasiorowski geen raad mee. Dat werd keihard afgestraft. De bal werd onderschept door Atléti, waarna Julian Alvarez voor de gelijkmaker zorgde: 1-1.

Pikante ontmoetingen

PSV heeft een pijnlijke geschiedenis met Atlético in de Champions League. In zes ontmoetingen kwamen de Eindhovenaren nooit tot winst: Atlético won vier keer en twee duels eindigden in een gelijkspel. Het enige doelpunt van PSV tegen de Spanjaarden viel in 2008, toen de ploeg in eigen huis met 0-3 verloor en de return met 2-1. In het seizoen 2015/2016 wist PSV knap stand te houden met twee 0-0-wedstrijden in de achtste finale, maar ging het na een zenuwslopende strafschoppenreeks van liefst zestien penalty's alsnog mis. Atlético bleek keer op keer een maatje te groot.

Scheidsrechter Michael Oliver

De aandacht zal niet alleen uitgaan naar de spelers op het veld. De UEFA heeft de Engelse scheidsrechter Michael Oliver aangesteld om het duel te leiden. Oliver staat bekend om zijn indrukwekkende carrière, maar heeft ook een geschiedenis met de nodige controverses.

Scenario's in Champions League

PSV begint aan een spannende fase in de Champions League, waarin alles nog mogelijk is. Met drie wedstrijden te gaan, waaronder een thuisduel tegen het sterke Atlético Madrid, blijft de droom om door te stoten in Europa springlevend. Sportnieuws.nl geeft een overzicht van de kansen en scenario’s.

