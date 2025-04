LIVE Champions League | Volg hier Arsenal - Real Madrid én Bayern - Inter; één Nederlander vanaf de aftrap

De geliefde Champions League-hymne gaat weer klinken. Dinsdagavond gaan de kwartfinales van het prestigieuze miljardenbal van start met Arsenal - Real Madrid en Bayern München - Inter. Volg alle ontwikkelingen van deze twee topwedstrijden hieronder!

Verrassingen bij Arsenal en Real Madrid

Door blessures van Calafiori, Gabriel Jesus, Gabriel Magalhães, Havertz en Tomiyasu, én de schorsing van Sterling, moest Arsenal-trainer Mikel Arteta puzzelen. Uiteindelijk heeft de Spanjaard ervoor gekozen Oranje-international Jurriën Timber te laten starten. Opvallend is de basisplaats voor Bukayo Saka, zijn eerste sinds 21 december. Saka keerde vorige week terug, scoorde meteen en heeft nu alweer een basisplaats afgedwongen.

Bij Real Madrid was er weinig te kiezen voor trainer Carlo Ancelotti. De Koninklijken moeten het in Londen doen zonder Dani Carvajal, Dani Ceballos, Éder Militão, Ferland Mendy, Andriy Lunin en de geschorste Aurélien Tchouaméni. Tóch heeft de recordkampioen van de Champions League een elftal vol wereldsterren staan.

Vorige rondes

Arsenal vernederde PSV in de vorige ronde van de Champions League. Over twee wedstrijden wisten de Londenaren met een totaal van 9-3 te zegevieren. De tegenstander uit Madrid rekende in de achtste finales af met stadsgenoot Atlético Madrid. Na twee krakers stond het 1-1. Real Madrid bereikte uiteindelijk de volgende ronde na strafschoppen. Het meest besproken moment na dit tweeluik was echter de afgekeurde strafschop van Julian Alvarez, die de bal twee keer raakte bij het nemen, wat volgens de regels niet is toegestaan.

Dit krankzinnige bedrag valt er nog te verdienen voor de clubs in de Champions League De Champions League stond altijd bekend als het miljoenenbal, maar functioneert al een tijd als miljardenbal. Dit jaar wordt er maar liefst 2,437 miljard verdeeld in het toernooi. Voor de kwartfinalisten valt er nog een behoorlijk deel van die prijzenpot te verdienen. Lees hier het bedrag waar de clubs nu nog voor spelen.

Géén Stefan de Vrij, verrassing in doel bij Bayern

De andere kwartfinale wordt gespeeld tussen Bayern München en Internazionale. Ook bij deze kraker staat één Nederlander op het wedstrijdformulier: Stefan de Vrij. De ervaren Oranje-international begint echter vanaf de bank. Denzel Dumfries zit helemaal niet bij de selectie door een hamstringblessure. Bij de Duitse grootmacht ontbreken Manuel Neuer, Dayot Upamecano en Alphonso Davies.

Achtste finales

Inter schakelde Feyenoord uit in de vorige ronde van de Champions League. Over twee duels kwam de Italiaanse ploeg tot een totaal van 4-1 en liet daarmee geen twijfel bestaan over hun superioriteit ten opzichte van de Rotterdammers. Bayern kende eveneens een succesvolle ronde in het miljardenbal. De Duitse grootmacht versloeg competitiegenoot Bayer Leverkusen over twee duels met 5-0, waarmee ze hun kracht in het toernooi opnieuw onderstreepten.

Dit zijn de Nederlanders die nog strijden in de Champions League: een 'Nederlandse' halve finale lonkt Nu de Nederlandse ploegen uit de Champions League zijn, moet er verder gekeken worden voor een Nederlandse tint in het grootste toernooi in het clubvoetbal. Er is nog een aantal Nederlanders in de race voor de felbegeerde prijs, en die kunnen zomaar eens tegen elkaar komen te staan. Dit zijn de spelers die nog dromen van een Champions League-medaille.

Alles over Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.