AZ maakte afgelopen weekend indruk door het uitduel met Ajax te winnen in de Eredivisie, maar moet in de Conference League flink aan de bak. De Alkmaarders zijn nog puntloos en moeten een goed resultaat halen tegen Slovan Bratislava. Volg hier alle hoogtepunten rondom de wedstrijd live.

AZ begint op tien posities met dezelfde namen aan het duel met Slovan Bratislava als tegen Ajax. Alleen spits Troy Parrott ontbreekt: Ibrahim Sadiq vervangt hem in de punt van de aanval. Jordy Clasie is er nog niet bij op het middenveld. Bij Slovan Bratislava zien we de oude Vitesse-held Guram Kashia.

Opstelling AZ: Owusu-Oduro; Kasius, Goes, Dekker, De Wit; Koopmeiners, Mijnans, Smit; Patati, Sadiq en Jensen



Opstelling Slovan Bratislava: Takac; Blackman, Kashia, Bajric, Sandro Cruz; Ihnatenko, Savvidis, Ibrahim; Barseghyan, Sporar en Marcelli

Twee puntloze ploegen

De ploeg van Maarten Martens ging in het eerste duel met harde cijfers onderuit bij AEK Larnaca. Dat kwam mede door een razendsnelle rode kaart, maar de 4-0 nederlaag deed hoe dan ook veel pijn. Aangezien er in de competitiefase van de Conference League slechts zes wedstrijden worden gespeeld, is het tweede duel al meteen erg belangrijk.

In Alkmaar wacht het Slowaakse Slovan Bratislava, dat in de eigen competitie nog ongeslagen is. In de Conference League zijn zij echter ook nog puntloos na een thuisnederlaag tegen het Franse Strasbourg.

De wedstrijd in Noord-Holland begint om 18.45 uur. Eerst stond de wedstrijd nog gepland voor 21.00 uur, maar vanwege storm Benjamin werd het duel naar voren verplaatst. Het treffen is in zijn volledigheid te volgen via Ziggo Sport 2.

