AZ is de enige nog overgebleven Nederlandse club in Europa. Donderdagavond spelen de Alkmaarders de return in de tussenronde van de Conference League. Uit werd met 1-0 verloren van het nietige FC Noah uit Armenië. Die schade is inmiddels al hersteld. Volg het duel hieronder live.

AZ nam vroeg het initiatief en kreeg loon naar werken. Het was Ro-Zangelo Daal die op aangeven van Kees Smit de 1-0 op het scorebord zette. Daarna kakte het wat in bij AZ, dat via een standaardsituatie nog voor rust op 2-0 kwam. Peer Koopmeiners stond achter de bal en stak aanvoerder Sven Mijnans weg. Die punterde in de korte hoek raak. Het deed denken aan de vrije trap van Teun Koopmeiners en Wout Weghorst op het WK van 2022 tegen Argentinië.

Na rust was de schroom er vanaf bij AZ, dat vrolijk de aanval zocht. Na opnieuw een goal van Mijnans lijken de Alkmaarders een blamage in de tussenronde te voorkomen.

Deceptie in Armenië

AZ reisde vorige week af naar Yerevan voor de eerste wedstrijd van de tussenronde van de Conference League. Het duel liep echter allesbehalve goed af. In de eerste helft gebeurde er weinig spectaculairs, maar na rust ging het mis voor de Alkmaarders. AZ liet in de eerste helft te veel liggen en dat werd in de tweede helft afgestraft. Noah maakte van een van de eerste kansen meteen een goal. Zo kwam AZ na 54 minuten onverwacht op achterstand. Troy Parrott kreeg nog een goede kans in de slotfase, maar de Ier kon zijn ploeg niet helpen. Eindstand: 1-0.

De kans bestaat dat na vandaag alle Nederlandse ploegen zijn uitgespeeld in Europa. Eerder werden Ajax en PSV uitgeschakeld in de Champions League. Datzelfde gold voor Feyenoord, FC Utrecht en Go Ahead Eagles in de Europa League.

Vertrouwen getankt

In eigen huis ontving de ploeg van coach Lee-Roy Echteld afgelopen weekend Sparta Rotterdam in de Eredivisie en won met 3-1. Sven Mijnans, Kees Smit en Troy Parrott waren trefzeker voor de Alkmaarders; aan Rotterdamse kant deed Milan Zonneveld nog iets terug.

Donderdagavond staat dus de cruciale return op het programma. AZ ontvangt de Armenen in het AFAS Stadion, waar om 21:00 zal worden afgetrapt. De wedstrijd staat onder leiding van de Montenegrijnse scheidsrechter Nikola Dabanovic. De wedstrijd is te zien op Ziggo Sport. De voorbeschouwing start om 19:50 uur. Heb je geen Ziggo Sport, dan kun je online gratis streamen via Ziggo Sport Free. Daar hoeft alleen een account voor te worden aangemaakt.

