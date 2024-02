Live Conference League | Wankelend Ajax op voorsprong in chaotisch duel met rode kaarten

Er is afgetrapt in Noorwegen door Ajax, dat zal moeten winnen van Bodø/Glimt om de volgende ronde van de Conference League te bereiken. Volg hier de wedstrijd live.

Ajax staat weer met 10 man tegen 10. De doelpuntenmaker van vorige week, Albert Gronbaek, krijgt twee keer geel en dus rood. Hij gooide eerst een bal tegen Berghuis aan, terwijl hij op de grond lag. Even later stond hij op de tenen van Mannsverk en mocht ook hij inrukken.

Vlak na rust moet Ajax verder met 10 man. Josip Sutalo loopt de doorgebroken Evjen van zijn sokken en ontvangt na ingrijpen van de VAR een rode kaart. Het wordt er niet makkelijker op voor Ajax. Daarna haalde Borne Sosa de bal van de lijn met zijn hand, de scheids liep naar het scherm maar zag een overtreding voor de handsbal. Geen penalty dus, maar een vrije trap voor Ajax. Amsterdam haalt opgelucht adem.

In de 34e minuut komt Ajax pas voor het eerst in de wedstrijd in de zestien van Bodø/Glimt. Brian Brobbey kreeg de bal na een inworp en legde die klaar voor Steven Berghuis - die overgiens helemaal vrij stond - en hij schoot verwoestend in de kruising. Ajax opeens 1-0 voor in Noorwegen. Nog voor rust krijgt Ajax een domper te verwerken; Brian Brobbey moet geblesseerd van het veld, Akpom is zijn vervanger.

Steven Berghuis zet Ajax uit het niets op 1-0 tegen Bodø/Glimt Steven Berghuis heeft Ajax op voorsprong gezet tegen Bodø/Glimt. Op aangeven van Brian Brobbey schoot hij verwoestend raak.

Jordan Henderson is niet fit genoeg en zit niet eens op de bank. Zijn vervanger is Branco van den Boomen. Meevaller is dat Steven Berghuis wel weer van de partij is en hij start ook meteen. Kristian Hlynsson schuift daardoor terug naar het middenveld en dat gaat ten koste van Kenneth Taylor. De laatste wijzigingen zijn Borna Sosa, hij speelt op de linksbackpositie, en Carlos Forbs op linksbuiten.

Opstelling Ajax bij Bodø/Glimt

Opstelling Ajax: Ramaj, Rensch, Hato, Sutalo, Sosa; Van den Boomen, Hlynsson, Tahirovic; Forbs, Brobbey en Berghuis.

Opstelling Bodø/Glimt

Opstelling Bodø/Glimt: Haug, Wembangomo, Moe, Gundersen, Björkan; Saltnes, Berg, Gronbaek; Sorli, Evjen en Hauge.



Bij de Noren zijn alle ogen weer gericht op Gronbaek. Hij scoorde in Amsterdam nog twee keer.