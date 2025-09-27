Liverpool speelt zaterdag in de Premier League een uitduel tegen Liverpool. De ploeg van trainer Arne Slot begint de wedstrijd tegen de nummer vijf van de competitie met veelbesproken aanwinst Alexander Isak. Cody Gakpo start op de bank. Volg het duel hier live vanaf 16.00 uur.

Isak maakte en maand gelden na een soap de transfer van Newcastle United naar Liverpool. De aanvaller wilde graag vertrekken en forceerde zijn overstap door niet op te dagen voor de start van de zomervoorbereiding. Er werd uiteindelijk op de laatste dag voor de deadline een deal gesloten voor 130 miljoen pond.

Nu start hij in zijn eerste Premier League-duel voor Liverpool. De Nederlandse Gakpo begint op de bank. Zijn landgenoten Virgil van Dijk en Ryan Gravenberch hebben wel een basisplaats gekregen.

Opstelling Liverpool: Alisson; Bradley, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, MacAllister, Szoboszlai; Salah, Isak, Wirtz.

Opstelling Crystal Palace: Henderson, Richards, Lacroix, Guehi, Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell, Sarr, Yeremi Pino, Mateta

