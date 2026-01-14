De halve finale van de Afrika Cup tussen Senegal en Egypte kende woensdagavond al snel enkele persoonlijke drama's. En dat allemaal door een regel die in het Europese voetbal een tijdje geleden is afgeschaft. Het kost drie spelers een eventuele prachtige finale. Nog zeventien anderen moeten vrezen.

De halve finale was nog geen zes minuten oud toen de Egyptische speler Hossam Abdelmaguid op het middenveld willens en wetens aan het shirt van zijn Senegalese tegenstander trok om een veelbelovende aanval te stoppen. Hij kreeg er de gele kaart voor en wist meteen dat hij hoe dan ook de finale van de Afrika Cup zou gaan missen. Hij stond namelijk op scherp en werd bij een gele kaart automatisch geschorst voor het volgende duel.

Aanvoerder Senegal ook geschorst

Of Egypte de finale haalt of niet, Abdelmaguid is er sowieso niet bij. Alsof die waarschuwing nog niet genoeg was, gebeurde het tien minuten later ook bij de aanvoerder van Senegal. Kalidou Coulibaly, de aanvoerder van zijn land, beging ook 'op scherp' een overtreding waar hij geel voor kreeg. Ook hij mist dus de finale van de Afrika Cup als Senegal dat haalt in Tanger tegen Egypte. Maar daarmee was zijn persoonlijke drama nog niet voorbij.

Teleurstellend einde Afrika Cup voor Coulibaly

Vijf minuten nadat Coulibaly wist dat hij een eventuele finale zou missen door de automatische schorsing, wist hij ook al dat de halve finale er voor hem op zat. In de 23ste minuut moest hij worden gewisseld met een liesblessure en komt de Afrika Cup voor hem tot een teleurstellend einde. Marokko of Nigeria weet in de finale komend weekend in ieder geval dat dragende spelers van de tegenstanders er niet bij zijn. Senegalees Habib Diarra was het derde slachtoffer. Er is op de Afrika Cup ook nog een duel om de derde plek die geschorste spelers dus ook missen.

Regel in Europa afgeschaft

Ook voor die landen is het oppassen geblazen, want in de twee halve finales staan er in totaal 20 man op scherp. Zij missen een finale bij een gele kaart. Op zich is dat al een opvallend gegeven. In Europa zijn dergelijke schorsingen al een tijdje uit de regelboekjes verdwenen. In bijvoorbeeld de Champions League, Europa League én het EK worden alle opgelopen gele kaarten na de kwartfinales kwijtgescholden. Zo mist geen enkele speler een eventuele finale door een automatische schorsing. Behalve natuurlijk bij een direct rode kaart.

Twintig spelers op scherp

Onderstaande spelers staan in de halve finales op scherp. Dikgedrukt zijn de namen die sowieso de finale missen door een gele kaart.



Egypte:

Mohamed El Shenawy, Hamdy Fathy, Rami Rabia, Marwan Attia, Ahmed Fattouh en Hossam Abdelmaguid.



Senegal:

Kalidou Koulibaly, Ismail Jakobs, Pape Gueye, Habib Diarra, Habib Diallo, Nicolas Jackson en Ibrahim Mbaye.



Marokko:

Bilal El Khannouss, Soufiane Rahimi en Ismael Saibari/



Nigeria:

Stanley Nwabali, Calvin Bassey, Moses Simon en Frank Onyeka.