Jong Oranje is allesbehalve overtuigend begonnen aan de EK-kwalificatie. Met twee gelijke spelen uit twee wedstrijden is de ploeg van Michael Reiziger erop gebrand zich te herpakken. Dat kan vanavond tegen Jong Slovenië. Volg hier alles over de wedstrijd in dit liveblog

De eerste twee kwalificatiewedstrijden eindigden beiden in een gelijkspel: 2-2 tegen Jong Israël en 0-0 tegen Jong Bosnië en Herzegovina. Daardoor bungelt Jong Oranje met twee punten op de vierde plek in poule G - Alleen Jong Slovenië, de tegenstander van vanavond, staat nog onder hen.

Die resultaten staan in schril contrast met de EK-kwalificatie van vorig jaar. Toen pakte de ploeg van Reiziger nog dertig punten uit tien wedstrijden, wat een winstpercentage van honderd procent betekende. Dat puntenaantal gaat Jong Oranje niet meer halen, maar kwalificatie voor het EK is nog zeker mogelijk.

Rechtstreekse kwalificatie

De meest zeker route naar het EK is via het winnen van de poule. De groepswinnaar plaatst zich namelijk direct voor het eindtoernooi. Jong Oranje heeft dit nog in eigen hand, al moeten er dan zo veel mogelijk wedstrijden worden gewonnen. Met name de potjes tegen Jong Noorwegen zijn van cruciaal belang. Daarnaast is het geen overbodige luxe als de concurrenten onderling punten morsen.

Plaatsing via play-offs

Mocht het de ploeg van Reiziger niet lukken om de poule te winnen, dan blijft plaatsing alsnog mogelijk via de tweede plek. De beste nummers twee van alle groepen strijden namelijk in de play-offs om de laatste EK-tickets. Daarvoor moet Jong Oranje wél voldoende punten pakken én een stevig doelsaldo opbouwen.

Uitschakeling

Wordt Jong Oranje geen eerste of tweede in poule G, dan is het over en uit. Als dat gebeurt bestaat er geen kans meer op deelname aan het eindtoernooi.

Selectie

Reiziger heeft in elk gevoel genoeg talent tot zijn beschikking om directe uitschakeling te voorkomen. Zo start Kees Smit in de basis. De middenvelder van AZ wordt de afgelopen weken geprezen om zijn sterke vorm. Datzelfde geldt voor Bayer Leverkussen-aanvaller Ernest Poku. Ook andere gevestigde spelers uit de Eredivisie zijn van de partij. Dit zijn namen als Wouter Goes (AZ), Mats Rots (FC Twente) en Thijmen Blokzijl (FC Groningen).

Opstellingen

Jong Oranje: De Graaf; Rots, Blokzijl, Goes, Young; Smit, Zechiël, Banzuzi; Poku, Haen, Addai.

Jong Slovenië: Stubljar; Milic, Obric, Golic, Zukic; Viher, Selan; Topalovic, Stojakovic, Hrvatin, Rimac.

Het duel tegen Jong Slovenië wordt om 18.30 uur afgewerkt in het Kooi Stadion in Leeuwarden. Het duel is te zien op ESPN 1 en de voorbeschouwing begint om 18.00 uur.