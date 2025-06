Voor Jong Oranje wacht de tweede groepswedstrijd op het EK onder 21 jaar in Slowakije. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger neemt het om 21.00 uur op tegen Denemarken in wat nu al een cruciaal duel is. Volg hier alle ontwikkelingen rondom het duel, opstellingen, doelpunten en de stand in de poule.

Voor Jong Oranje begon het EK onder 21 jaar zeker niet zoals gehoopt. In de openingswedstrijd tegen Finland ontsnapten de talenten van Michael Reiziger met de hakken over de sloot aan een afgang: pas in de allerlaatste minuut viel de 2-2. Die late goal zorgde vooral voor opluchting, maar maakt het vervolg van de poulefase direct spannend.

TV-gids: op deze zender kijk je live naar het EK onder 21, alle wedstrijden van Jong Oranje voor iedereen gratis Het EK onder 21 in Slowakije is voor Jong Oranje weer eens de kans om zich op het hoogste podium te laten zien. Fans kunnen in Nederland gratis naar het jeugd-EK kijken op televisie. De wedstrijden van de talenten van het Nederlands elftal onder 21 jaar zijn op een 'open kanaal' te zien. Zondagavond staat de wedstrijd tegen Jong Denemarken op het programma.

Oranje móét winnen

De Nederlandse talenten zijn gewaarschuwd: de jonge generatie van Denemarken maakt namelijk ook veel indruk en geldt misschien zelfs wel als één van de outsiders voor de EK-titel. Oranje móét winnen om op koers te blijven voor de knock-outfase. Bij een zege komt de ploeg van Reiziger op vier punten uit twee duels. Om 18.00 uur zijn Finland en Oekraïne begonnen aan hun tweede groepsduel.

Opstelling Jong Oranje

De officiële opstellingen worden rond 19.45 uur verwacht, maar dit zijn de vermoedelijke elf: Roefs; Rensch, Flamingo, Hato, Maatsen; Valente, Milambo, Taylor; Manhoef, Ohio, Van Bommel.

EK onder 21, met hoopvol Jong Oranje, van start: dit is het programma en de stand van het jeugd-EK in Slowakije Jong Oranje gaat proberen om voor het eerst in bijna twintig jaar weer eens het EK onder 21 te winnen. Onder leiding van bondscoach Michael Reiziger hoopt de ploeg revanche te nemen voor het mislukte jeugd-EK van 2023. De weg naar de editie in Slowakije was veelbelovend. Check in dit artikel onder andere het programma en de stand in de groep van Jong Oranje.

Route naar de kwartfinale

Jong Oranje bevindt zich in een pittige groep, met naast Denemarken ook Finland (1-1 in de openingswedstrijd) en Oekraïne als opponenten. Alleen de nummers één en twee van de poule plaatsen zich direct voor de kwartfinale van het EK U21.

Een overwinning vanavond is een cruciale stap, maar in de derde en laatste groepswedstrijd tegen Oekraïne (woensdag 19 juni, 18.00 uur) moet Oranje het karwei definitief afmaken.