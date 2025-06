Jong Oranje móét winnen van Oekraïne op het EK onder 21 om nog kans te maken op een plek in de kwartfinales. De ploeg van Michael Reiziger begon zéér matig, maar kwam na ruim een half uur spelen wel op voorsprong. Luciano Valente kon gemakkelijk binnen schuiven op aangeven van Ruben van Bommel: 1-0. In de tweede helft zorgde Thom van Bergen op schitterende wijze voor de 2-0. Volg alle ontwikkelingen hier live.

Nederland móét zelf winnen. Jong Oranje pakte in de eerste twee groepswedstrijden slechts één punt. Er werd met 2-1 verloren van Denemarken en gelijkgespeeld tegen Finland (2-2). Finland moet punten laten liggen tegen Denemarken. Als de Finnen wel te sterk zijn voor de Denen eindigen Nederland en Finland beide op vier punten. Dan is het doelsaldo bepalend. Denemarken kwam na een paar minuten al op voorsprong: 1-0.

Jong Oranje op voorsprong

In de 34e minuut nam Jong Oranje de leiding dankzij Luciano Valente. De middenvelder van FC Groningen, die regelmatig gelinkt wordt aan Feyenoord, scoorde daarmee zijn tweede doelpunt op dit EK. Dit keer was het echter een bijzonder eenvoudige treffer. Ruben van Bommel zette druk, veroverde de bal van een Oekraïense verdediger en gaf hem vervolgens goed breed. Valente rondde beheerst af en zette zijn team daarmee op 1-0.

Schitterende treffer van Thom van Bergen

Na een klein uur spelen verdubbelde Thom van Bergen de voorsprong van Jong Oranje. Een mooie dieptepass van Kenneth Taylor werd uitstekend afgemaakt. De spits van FC Groningen stifte de bal prachtig over de Oekraïnse goalie en tekende daarmee aan voor de 2-0. Daarmee lijkt Oranje zich, mede door de achterstand van Finland tegen Denemarken, op te kunnen maken voor de kwartfinales. De spits kreeg de voorkeur boven de flink bekritiseerde Noah Ohio en was meteen trefzeker.

Stevige kritiek voor Reiziger

Voorafgaand aan het duel staken Ziggo-analisten Jan van Halst en Theo Janssen hun keiharde mening niet onder stoelen of banken. "Ik vind het wéér verbazingwekkend", stelde Van Halst, die werd aangevuld door Janssen. "Als de keuze niet goed uitpakt, mogen dat Reiziger weleens kwalijk nemen. Hij heeft gewoon géén zes meegenomen die hij vertrouwt."

Als het Jong Oranje lukt om door te gaan, weten ze hun volgende tegenstander al. Portugal werd namelijk groepswinnaar in Groep C. Die neemt het in de kwartfinale op tegen de nummer twee uit de groep van Nederland, dus mogelijk tegen Oranje als de ploeg van bondscoach Reiziger als tweede eindigt. Denemarken is al zeker van de eerste plaats in de groep van Oranje en treft in de kwartfinales Frankrijk.

