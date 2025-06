Jong Oranje moet woensdag winnen van Oekraïne op het EK onder 21 om nog kans te maken op een plek in de kwartfinales. Om 18.00 uur speelt de ploeg van Michael Reiziger het laatste duel in de groep D. Nederland heeft het niet meer in eigen hand.

Nederland moet zelf winnen. Jong Oranje pakte in de eerste twee groepswedstrijden slechts één punt. Er werd met 2-1 verloren van Denemarken en gelijkgespeeld tegen Finland (2-2). Finland moet punten laten liggen tegen Denemarken. Als de Finnen wel te sterk zijn voor de Denen eindigen Nederland en FInland beide op vier punten. Dan is het doelsaldo bepalend.

Als het Jong Oranje lukt om door te gaan, weten ze hun volgende tegenstander al. Portugal werd namelijk groepswinnaar in Groep C. Die neemt het in de kwartfinale op tegen de nummer twee uit de groep van Nederland, dus mogelijk tegen Oranje als de ploeg van bondscoach Reiziger als tweede eindigt. Denemarken is al zeker van de eerste plaats in de groep van Oranje en treft in de kwartfinales Frankrijk.

Opstelling

Reiziger heeft wat aangepast in zijn opstelling, na twee matige partijen. Ryan Flamingo treedt woensdagavond aan als controlerende middenvelder. Rav van den Berg neent de positie van Flamingo centraal achterin over. Million Manhoef keert terug als rechtsbuiten en Thom van Bergen staat in de spits.

Opstelling Jong Oranje: Roefs; Maatsen, Hato, Van den Berg, Rensch; Taylor, Flamingo, Valente; Van Bommel, Van Bergen, Manhoef.