De Oranje Leeuwinnen hebben een ‘Mirakel van Basel’ nodig om zich te plaatsen voor de kwartfinale van het EK vrouwenvoetbal. Om 21.00 uur speelt Nederland tegen Frankrijk en moét er een resultaat worden behaald tegen Les Blues. Volg alle ontwikkelingen rondom deze allesbepalende wedstrijd hieronder.

De Oranje Leeuwinnen hebben het bereiken van de kwartfinale in eigen hand, maar daarvoor moeten ze wel met minimaal drie doelpunten verschil winnen van het sterke Frankrijk. Een gelijkspel of een kleine overwinning kan ook genoeg zijn, mits Wales weet te stunten tegen Engeland. Héél realistisch is de volgende ronde in ieder geval niet.

Geloof in een stunt

Tóch gelooft Daniëlle van de Donk zeker wél in een stunt. "We moeten niet bang zijn en zijn zeker niet kansloos. Die vraag vind ik zo stom, want dan zouden wij hier niet meer zitten. Dan hadden de meesten denk ik al hun tasje gepakt", vertelde de ervaren kracht daags voor het duel tegen Frankrijk op de persconferentie.

'Aangeslagen speelsters'

Jackie Groenen verscheen vrijdagmiddag zichtbaar aangeslagen voor de camera van Sportnieuws.nl, terwijl ze terugblikte op de nederlaag van Nederland tegen Engeland. Tegen Frankrijk zal de ploeg van Jonker die teleurstelling achter zich moeten laten, want Oranje moet het heft in handen nemen om alsnog door te stromen naar de volgende ronde.

Laatste kans voor 'gouden generatie'

Voor enkele Oranje Leeuwinnen van de 'gouden generatie', die het EK in 2017 wonnen, is dit wellicht hun laatste kans op een fraai slot van hun interlandcarrière. Van de Donk sprak al openlijk over haar toekomst bij Oranje, terwijl ook Sherida Spitse nog twijfelt of ze door zal gaan. Zij zullen extra gemotiveerd zijn om het EK met een waardige afsluiting te verlaten. De aftrap is om 21.00 uur.

Hopen op stunt van Wales

De Oranje Leeuwinnen zullen echter ook de score van Engeland - Wales nauwlettend in de gaten houden. Mocht Wales winnen, dan stijgen de kansen van Nederland op een plek in de kwartfinale aanzienlijk. Ook bij een gelijkspel kan Oranje nog doorgaan, mits de ploeg van Jonker van Frankrijk weet te winnen. Volg hieronder vanaf 21.00 uur de live tussenstanden.

