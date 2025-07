Engeland - Nederland is vanavond één van de mooiste wedstrijden in de groepsfase van het EK vrouwenvoetbal. De Oranje Leeuwinnen onder leiding van bondscoach Andries Jonker zien bij de tegenstander veel oude bekenden. Zo is de Nederlandse Sarina Wiegman bondscoach daar en komt Vivianne Miedema haar vriendin tegen bij de tegenstander. Volg het duel hieronder live.

Om 18.00 uur Nederlandse tijd is de aftrap bij Engeland - Nederland, maar voor die tijd barst er al een groot feest los in Zwitserland. Er is een speciale fanzone en de welbekende fanwalk naar het stadion is ook weer van de partij. De KNVB verwacht liefst 7000 à 8000 fans in het oranje die de mars maken en daarna plaatsnemen in het stadion.

Uitschakeling titelverdediger dreigt

Nederland won de openingspartij op het EK vrouwenvoetbal met ruime cijfers. Wales werd met 3-0 aan de kant gezet. Regerend Europees kampioen Engeland begon juist met een verrassende nederlaag aan het EK. Frankrijk was met 2-1 te sterk en dus wordt er al gevreesd voor uitschakeling. Als de Oranje Leeuwinnen Engeland verslaan en Frankrijk wint later op de avond van Wales, dan is het al einde verhaal voor Wiegman en co.

Veel bekenden

Wiegman was jarenlang de bondscoach van de Oranje Leeuwinnen en bezorgde Nederland in 2017 in eigen land de Europese titel. Met Engeland deed ze het na haar overstap ook fantastisch. De 55-jarige Haagse werd ook met Engeland Europees kampioen in eigen land en bereikte de WK-finale van 2023, waarin werd verloren van Spanje. Wiegman's assistent Arjan Veurink volgt na dit EK Andries Jonker op als bondscoach van Nederland.

Vivianne Miedema tegen vriendin

Topspits Vivianne Miedema komt bij Engeland haar vriendin Beth Mead tegen en dat zorgt ongetwijfeld voor bijzondere beelden op het veld. Sportnieuws.nl sprak met een relatietherapeut over de voor- en nadelen van een onderlinge confrontatie.

