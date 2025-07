De Oranje Leeuwinnen hebben een ‘Mirakel van Basel’ nodig om zich te plaatsen voor de kwartfinale van het EK vrouwenvoetbal. De ploeg van Andries Jonker boog een vroege achterstand knap om, maar gaf het in de tweede helft volledig weg met drie tegentreffers in vijf minuten: 2-4. Ondertussen stond Engeland bij rust op een overtuigende 5-1 voorsprong. Volg alle ontwikkelingen rondom deze allesbepalende wedstrijd hieronder.

Vroege achterstand

De Oranje Leeuwinnen kregen de allereerste kans van de wedstrijd, maar kregen in minuut 22 keihard de deksel op de neus. Sandie Toletti kreeg de bal voor haar voeten en werkte de bal keurig achter Oranje-goalie Daphne van Domselaar: 0-1. Ondertussen zag de ploeg van Andries Jonker dat het Engeland van Sarina Wiegman ook een eenvoudige avond kende. Binnen twintig minuten was het daar al 2-0 en dus moesten de Leeuwinnen het zelf zien te doen.

Snelle gelijkmaker

Nederland ziet echter niet kisten en rechtte razendsnel hun rug. Chasity Grant probeerde het met een schot, maar haar poging werd gestopt door de Franse keepster. Victoria Pelova was er als de kippen bij en joeg de bal met een schitterend schot in de bovenhoek: 1-1. Daarmee was er tóch weer een sprankje hoop voor de Oranje Leeuwinnen.

Dromen van wonder

Vlak voor rust kwamen de Oranje Leeuwinnen nóg dichter bij hun droom om alsnog door te gaan naar de knockout-fase. Pelova had een goede actie in huis en bereikte Lineth Beerensteyn. De spits leek in eerste instantie de bal niet tegen de touwen te werken, maar werd geholpen door Selma Bacha, die de bal in het eigen doelpunt werkte: 2-1.

Pijnlijke vijf minuten

De Oranje Leeuwinnen waren vanaf het beginsignaal van de tweede helft op jacht naar de 3-1, maar gaven het in vijf minuten volledig weg. Frankrijk maakte in de 61e minuut de gelijkmaker, waarna de ploeg van Jonker het helemaal kwijt was. Razendsnel volgden ook de 2-3 en 2-4, waardoor de kansen op de kwartfinale volledig verspeeld waren.

Laatste kans verkeken voor 'gouden generatie'

Voor enkele Oranje Leeuwinnen van de 'gouden generatie', die het EK in 2017 wonnen, is dit wellicht hun laatste kans op een fraai slot van hun interlandcarrière. Van de Donk sprak al openlijk over haar toekomst bij Oranje, terwijl ook Sherida Spitse nog twijfelt of ze door zal gaan. Voor hen zal het een extra pijnlijk afscheid van het EK zijn.

Sarina Wiegman weigert te helpen

Alle hoop van Oranje was eigenlijk gevestigd op Wales tegen Engeland, maar dat was al snel vervlogen. De ploeg van Sarina Wiegman kwam in de 13e minuut op voorsprong door een rake penalty van Georgia Stanway: 1-0. Even later was het na geblunder bij Wales achterin ook al 2-0 door Ella Toone en daarna volgde ook al snel de 3-0 en 4-0. In de tweede helft liepen ze uit naar 5-0.

