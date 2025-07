Engeland - Nederland is één van de mooiste wedstrijden in de groepsfase van het EK vrouwenvoetbal. De Oranje Leeuwinnen begonnen echter héél moeizaam aan het duel en kregen al na enkele minuten een flinke domper te verwerken. Lauren James schoot haar ploeg van grote afstand op voorsprong: 1-0. Vlak voor rust deed Georgia Stanway er nog een schepje bovenop door met een droge knal voor 2-0 te zorgen. Volg het duel hieronder live.

Tik voor Oranje

De ploeg van Andries Jonker werd in de eerste twintig minuten volledig achteruit gedrukt door Engeland. De thuisploeg speelde Oranje van het kastje naar de muur en al snel volgden er kansen voor het elftal van Sarina Wiegman. Nederland ontsnapte in eerste instantie nog aan een achterstand, maar in minuut 22 was het alsnog raak. Lauren James kreeg alle tijd en ruimte en schoot de bal van zo'n twintig meter schitterend achter Daphne van Domselaar: 1-0.

Nederland leek met een nipte achterstand de kleedkamer op te zoeken, maar in de absolute slotfase van de eerste helft kregen ze nóg een harde tik te verwerken. Georgia Stanway kreeg de bal voor haar voeten, bedacht zich geen moment en zorgde met een droge knal voor de 2-0. Daarmee lijkt de knockout-fase voor de ploeg van Jonker plots héél ver weg.

Oranje-fans in groten getale in Zürich

Om 18.00 uur Nederlandse tijd is de aftrap bij Engeland - Nederland, maar voor die tijd barst er al een groot feest los in Zwitserland. Er is een speciale fanzone en de welbekende fanwalk naar het stadion is ook weer van de partij. De KNVB verwacht liefst 7000 à 8000 fans in het oranje die de mars maken en daarna plaatsnemen in het stadion.

Uitschakeling titelverdediger dreigt

Nederland won de openingspartij op het EK vrouwenvoetbal met ruime cijfers. Wales werd met 3-0 aan de kant gezet. Regerend Europees kampioen Engeland begon juist met een verrassende nederlaag aan het EK. Frankrijk was met 2-1 te sterk en dus wordt er al gevreesd voor uitschakeling. Als de Oranje Leeuwinnen Engeland verslaan en Frankrijk wint later op de avond van Wales, dan is het al einde verhaal voor Wiegman en co.

Veel bekenden

Wiegman was jarenlang de bondscoach van de Oranje Leeuwinnen en bezorgde Nederland in 2017 in eigen land de Europese titel. Met Engeland deed ze het na haar overstap ook fantastisch. De 55-jarige Haagse werd ook met Engeland Europees kampioen in eigen land en bereikte de WK-finale van 2023, waarin werd verloren van Spanje. Wiegman's assistent Arjan Veurink volgt na dit EK Andries Jonker op als bondscoach van Nederland.

Ook buiten het veld worden de nodige bekende gezichten verwacht. Zo werd Pien Sanders al gespot voorafgaand aan het duel. De tophockeyster, die sinds begin dit jaar een relatie heeft met Jill Roord, was aanwezig bij de fanzone van de Oranje-supporters én liep zelfs een stukje mee met de fanwalk.

Vivianne Miedema tegen vriendin

Topspits Vivianne Miedema komt bij Engeland haar vriendin Beth Mead tegen en dat zorgt ongetwijfeld voor bijzondere beelden op het veld. Tóch moet het sportkoppel even afwachten op hun eerste duel op het veld, want Mead begint op de bank. Sportnieuws.nl sprak met een relatietherapeut over de voor- en nadelen van een onderlinge confrontatie.

