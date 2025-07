Voor Engeland en coach Sarina Wiegman leek het EK voorbij, tot in de 95e minuut toch nog de gelijkmaker viel. Het toernooi van de titelhouder kende al de nodige pieken en dalen, en ook tegen Italië was het spannend tot het laatste moment. Lange tijd leek Italië te gaan stunten met een 1-0 voorsprong, maar Michelle Agyemang bracht Engeland in blessuretijd alsnog op gelijke hoogte: 1-1.

Zowel Engeland als Italië schoten allesbehalve uit de startblokken in de halve finale van het EK. Beide ploegen begonnen zeer afwachtend aan de belangrijke kraker. In de achttiende minuut kreeg Alessia Russo dé kans om haar ploeg verrassend op voorsprong te schieten, maar de Engelse spits schoot de bal onbenullig hard naast het doel.

Goal voor Italië

Italië sloeg in de 33e minuut meteen toe met dodelijke efficiëntie. Bij de eerste de beste kans belandde de bal pardoes voor de voeten van Barbara Bonansea in het Engelse zestienmetergebied. Ze twijfelde geen seconde en knalde de bal onhoudbaar in het dak van het doel: 0-1.

Tranen bij Italië-ster Cristiana Girelli

Na ruim een uur spelen was er een flinke domper voor Italië bij een 0-1 voorsprong en dan voornamelijk voor Cristiana Girelli. De 35-jarige ster bracht haar ploeg in de kwartfinale nog hoogstpersoonlijk langs Noorwegen met twee doelpunten, maar moest tegen Engeland vroegtijdig verstek laten gaan. Ze strompelde met ontzettend veel pijn naar de kant en was zelfs in tranen. Op basis daarvan kan het zomaar eens einde toernooi zijn, ongeacht het eindresultaat.

Vanaf de bank was het nagelbijten geblazen voor Girelli, want in het laatste half uur voerde Engeland de druk flink op. Het publiek liet regelmatig 'oeh's' en 'ah's' horen, maar de bal wilde er maar niet in voor het team van Wiegman. Zelfs in de zeven minuten blessuretijd kreeg Engeland nog kansen, maar Italië wist met kunst- en vliegwerk het doel schoon te houden. In de 95e minuut was het dan alsnog raak. Michelle Agyemang prikte de gelijkmaker binnen: 1-1.

Rollercoaster van jewelste

Het EK-avontuur van Engeland is überhaupt als een ware achtbaan. De ploeg van Wiegman kende een valse start met een pijnlijke 2-1 nederlaag tegen Frankrijk, waarna er al snel werd geroepen dat ‘Wiegmania’ voorbij was. Maar vervolgens herpakte Engeland zich sterk met overtuigende zeges op Nederland (4-0) en Wales (6-1).

De kwartfinale tegen Zweden verliep vervolgens opnieuw bijzonder moeizaam. Na een 2-0 achterstand leken de Engelsen uitgeschakeld, maar in tien minuten tijd sleepten ze er alsnog een 2-2 uit en beslisten ze het duel uiteindelijk in hun voordeel na een krankzinnige strafschoppenreeks.