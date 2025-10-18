Ajax speelt zaterdagavond om 21.00 uur in Amsterdam tegen AZ. De Amsterdammers presteren al een paar seizoenen achtereen zwak tegen de provinciegenoten uit Alkmaar. De inzet van de partij is plek drie in de Eredivisie.

John Heitinga onder druk

Vanwege de interlandbreak was er in de media even wat minder aandacht voor de situatie rond Ajax. Maar de afgelopen dagen werd weer vrolijk de druk op Ajax-trainer John Heitinga opgevoerd.

"De steun voel ik vanuit de club", zei Heitinga. "We hadden wel gehoopt dat we verder waren geweest. Het is aan mij en de staf dat we ervoor moeten zorgen dat we straks weer trots kunnen zijn op ons cluppie."

Onderlinge resultaten Ajax - AZ

Van de zes vorige onderlinge wedstrijden won AZ er vier en tweemaal werd het gelijk. Van de zes vorige thuisduels tegen Ajax won Ajax er slechts eentje; in april 2021 (2-0).

Ajax treedt zonder Owen Wijndal en Kasper Dolberg aan tegen de nummer vier. De twee zijn niet op tijd hersteld van blessures. Ajax-trainer John Heitinga had vrijdag wel goede hoop dat Ko Itakura beschikbaar zou zijn. Bij AZ zijn middenvelder Jordy Clasie en aanvaller Mexx Meerdink absent.

Opstelling Ajax

Jaros; Gaaei, Sutalo, Baas, Rosa; Gloukh, Mokio, Taylor; Edvardsen, Weghorst, Godts

