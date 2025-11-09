Na een week vol commotie in Amsterdam gaat het zondag eindelijk weer eens over voetbal. Ajax is op bezoek bij FC Utrecht, van oudsher een lastige tegenstander voor de Amsterdammers. Het enige dat telt is een resultaat. Dat weet ook Fred grim, die John Heitinga voorlopig overneemt na zijn ontslag. Gaat Ajax resultaat halen? Volg het duel hier live.

Er staat een grote druk op het duel van Ajax met FC Utrecht. Na het ontslag van John Heitinga zal er resultaat geboekt moeten worden voor de lieve vrede binnen de club in Amsterdam. Fred Grim voerde wat wijzigingen door en zal hopen op het schokeffect.

Bij Ajax is er zondag plaats voor Gerald Alders in de basiself. Grim laat de vleugelverdediger voor het eerst in de basis starten tijdens een Eredivisie-duel. Ook Oliver Edvardsen staat aan de aftrap. Hij vormt samen met Wout Weghorst en Mika Godts het aanvallende trio bij de Amsterdammers. Remko Pasveer is ook onder Grim de keeper en hij krijgt dus nog altijd de voorkeur boven Vitezslav Jaros.

Opstelling Ajax: Pasveer; Rosa, Sutalo, Baas, Alders; Regeer, Taylor, Gloukh; Godts, Weghorst, Edvardsen.

Opstelling FC Utrecht: Barkas; Horemans, Viergever, Didden, El Karouani; Zechiël, De Wit, Engwanda; Rodriguez, Haller, Blake.

Na de teleurstellende Champions League-wedstrijd tegen Galatasaray (3-0 verlies) viel het doek voor clubicoon John Heitinga. Voor de tweede keer in zijn nog jonge carrière was hij trainer van Ajax, maar de resultaten vielen tegen. Donderdag werd hij ontslagen en nam Fred Grim, die pas recent bij de staf werd toegevoegd, het over. Voor hoe lang hij aanblijft, is nog onduidelijk.

Moeilijk duel

Grim mag direct zijn borst goed nat maken want Ajax gaat op bezoek bij FC Utrecht waar al een tijdje niet meer gewonnen is. Sterker nog; de afgelopen twee edities in de Domstad waren behoorlijk pikant. Twee jaar geleden betekende het 4-3 verlies het vertrek van Maurice Steijn en vorig seizoen luidde een 4-0 nederlaag in Utrecht de totale ineenstorting van Ajax in.

Opvolger

Nu werd er dus al voor het duel met Utrecht besloten om Heitinga te ontslaan. Ook Alex Kroes, de technische man bij Ajax, stelde zijn baan beschikbaar. Hij had immers in een interview zijn lot aan dat van Heitinga verbonden. Het laat de puinhoop zien bij Ajax, waardoor de fans zullen hopen op wat sportief succes deze zondagmiddag. Ze moeten hopen op het welbekende schokeffect van een ontslag.

Met een resultaat kan Ajax eventueel druk zetten op AZ, de nummer 3 van de VriendenLoterij Eredivisie. Die staan later vandaag voor een lastig duel met PSV. Na deze speelronde volgt er een interlandweek, dat Ajax even de ruimte geeft om weer op adem te komen en voor zover mogelijk orde op zaken te stellen.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.