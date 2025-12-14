De 200e editie van De Klassieker gaat van start in de Johan Cruijff ArenA. Gaat het jeugdige Ajax, dat al drie keer op rij won, winnen van het wisselvallige Feyenoord? Of richt de ploeg van Robin van Persie zich op na het drama in Europa? Het zal met een leeg vak in het stadion een bijzondere editie van De Klassieker te worden. Volg het duel hier live.

Ajax en Feyenoord trappen De Klassieker af onder bijzondere omstandigheden. Wegens de straf voor het vuurwerk bij Ajax-FC Groningen is de F-Side gesloten en dat zorgt toch voor een bijzonder beeld in het stadion. Voor Ajax zou een overwinning betekenen dat ze op de derde plek komen te staan, Feyenoord kan in het spoor van PSV blijven bij winst.

Ajax en Feyenoord treffen elkaar vanmiddag voor de 200e editie van De Klassieker. Een wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord staat altijd garant voor spektakel. Een wedstrijd als geen ander, daar is iedereen het in Nederland over eens. In een interview met Sportnieuws.nl vertelde Hedwiges Maduro dat het zelfs onderdeel is van de 'opvoeding' bij nieuwe buitenlandse spelers bij de clubs.

Opstelling Ajax

Jaros; Rosa, Bouwman, Itakura, Wijndal; Regeer, Steur, Klaassen; Gloukh, Dolberg, Godts

Opstelling Feyenoord

Wellenreuther; Nieuwkoop; Ahmedhodzic, Watanabe, Smal; Valente, Targhalline, Timber; Hadj Moussa, Ueda, Sauer

Serdar Gözübüyük

De arbiter van dienst is Serdar Gözübüyük, momenteel misschien wel de beste scheidsrechter van Nederland. Het wordt al de vierde Klassieker die de scheidsrechter in zijn carrière heeft gefloten. Pol van Boekel is de (ervaren) VAR van dienst.

