LIVE Eredivisie | Ajax gaat met fluitconcert de rust in, duel met Sparta is weinig spectaculair

De wedstrijd tussen Ajax en Sparta is nog weinig spectaculair. De 22 spelers zochten de rust op onder een behoorlijk fluitconcert. Ajax heeft nog geen manier gevonden om het blok van Sparta te kraken. De beste kansen waren voor de bezoekers, die een aantal keer flitsend snel met een counter kwamen. Kan Ajax het tij keren? Volg het duel hier live.

'Bijna Feyenoorder' Sem Steijn steunt vader ook bij veelbesproken terugkeer bij Ajax Bij Ajax - Sparta Rotterdam is een bijzondere gast aanwezig in het stadion. De camera van ESPN nam Ajax-legende Jari Litmanen in beeld, die met oud-teammanager David Endt in gesprek was, en daar viel nog een andere naam op. Voor het tweetal zat namelijk Sem Steijn, die bij zijn vader Maurice Steijn kwam kijken.

Ajax voert ten opzichte van vorige week wat wisselingen door in de basisopstelling. Mika Godts is daarmee gepasseerd. Daniele Rugani staat ook in de basis, hij vervangt Ahmetcan Kaplan, die vorige week nog de vervanger van Youri Baas was. Daarbij is Berghuis naar het middenveld verschoven, Traoré staat in de aanval. Jordan Henderson is geschorst na de gele kaart tegen Utrecht.

Ajax moet vertrouwen op het 'oerdegelijke' Farioli-ball: 'Anders denk ik dat hij een kleine sigaar opsteekt' Er zijn nog vier wedstrijden te spelen in de Eredivisie en het gat tussen koploper Ajax en achtervolger PSV bedraagt zes punten. Na de verliespartij van de Amsterdammers bij FC Utrecht, wordt er geloerd op een spannend slot van de Eredivisie. Maar met het spel van Ajax, gelooft analist Robert Maaskant daar niet meer in.

Ook Remko Pasveer is nog niet terug onder de lat. Hij zit wél net als tegen FC Utrecht op de bank. Verder kan Wout Weghorst nog altijd niet rekenen op een basisplaats, Brian Brobbey staat gewoon weer in de spits.

Achtervolger PSV

Ajax weet wat het te doen staat nadat PSV deze week tegen FC Twente een overtuigende overwinning boekte. Het gat is daarmee verkleint tot zes punten, waardoor de 'druk' weer bij Ajax ligt. Het treft in Sparta een ploeg die in vorm is. Al weken is het feest op Het Kasteel, waar degradatie of play-offs haast ontlopen is.

'PSV liet maar weer eens pijnlijk zien dat het allang kampioen van Nederland had moeten zijn' Na de goede en belangrijke overwinning van PSV op FC Twente is het hoofdonderwerp na afloop toch het te laat komen van Malik Tillman. Weer staat de discipline van de PSV-selectie ter discussie en dat leidt af. Juist nu PSV nog vier wedstrijden het maximale resultaat moet behalen.

Opstelling Ajax

Matheus; Gaaei, Sutalo, Rugani, Hato; Klaassen, Berghuis, Taylor; Edvardsen, Brobbey, Traoré.

Opstelling Sparta

Olij; Bakari, Eerdhuijzen, Young, Van Aanholt; Kitolano, Zechiël, Hlynsson; Van Bergen, Lauritsen, Mito

Alles over de Eredivisie

