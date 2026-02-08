De 6-0 nederlaag van Ajax bij AZ in de achtste finales in de beker zal nog in het geheugen gegrift staan bij de Ajacieden. Zondagmiddag krijgen ze een poging zich te revancheren in Alkmaar in een competitieduel waarin de punten broodnodig zijn. Alle concurrentie heeft tot nu toe gewonnen dit weekend. Volg het duel hier live.

Ajax krijgt steeds meer grip op AZ en drukt hen naar de eigen helft toe. Sean Steur was in de 30e minuut het dichtst bij een doelpunt. De middenvelder kreeg de bal op randje zestien aangespeeld door Davy Klaassen en loste een schot. Jeroen Zoet had de grootste moeite met de bal en tikte hem maar net uit het doel. Even later was ook Troy Parrott dichtbij een doelpunt. Uit de draai schoot hij gevaarlijk op doel, maar zijn schot werd van richting veranderd en rolde over de achterlijn. Na rust krijgen de ploegen weer een kans om de ban te breken.

Daarvoor waren de ploegen erg aan elkaar gewaagd. AZ was na openingsfase iets vaker op de helft van Ajax dan andersom. De uitploeg wilde vooral snel omschakelen en komt daarmee vaak snel voor de goal van AZ via Mika Godts en Rayane Bounida. Een schot van Isak Jensen in de twintigste minuut kon makkelijk gepakt worden door Vitezslav Jaros, die verder weinig te doen had.

Dat terwijl het begin in Alkmaar vermakelijk was. Nadat de wedstrijd iets later begon vanwege de rook dat het vuurwerk op het veld produceerde, schoten beide ploegen uit de startblokken. In de eerste tien minuten vond er nog geen schot op doel plaats, maar lag het tempo wel lekker hoog. Rayane Bounida deed een poging op doel na een mooie actie, en aan de andere kant was Troy Parrott met zijn hoofd gevaarlijk. Als de opening een voorbode is voor de rest van het duel, kan het weleens een heel leuke middag worden.

De uitslag van laatstgenoemde wedstrijd was een tegenvaller voor de selectie van Fred Grim. Feyenoord won met 0-1 van FC Utrecht, waardoor zij voorlopig weer de tweede plek in handen hebben. Ajax moet winnnen om het gat met de Rotterdammers tot één punt te reduceren.

Opstelling Ajax

Jaros; Gaaei, Baas, Sutalo, Wijndal; Regeer, Steur, Klaassen; Bounida, Dolberg, Godts

Beschikbare spelers Fred Grim

Fred Grim krijgt weer steeds meer te kiezen in de opstelling, vanwege transfers en terugkerende spelers. Hij kan alweer een tijdje beroep doen op Wout Weghorst en ook Steven Berghuis komt eraan. Tel daarbij Oleksandr Zinchenko op en je hebt nog een ervaren rot erbij. De Oekraïner is de eerste winterse aanwinst waarvan zijn werkvergunning in orde is, dus hij is speelgerechtigd.

Al verwacht Grim nog niet teveel van de linksback die een dag of tien niet getraind heeft vanwege het afhandelen van de transfer.

Ajax hoopt eindelijk weer eens een stabiele wedstrijd te spelen, waarin de tweede helft net zo goed - zo niet beter - dan de eerste helft zal zijn. Afgelopen weekend gebeurde wat al zo vaak mis ging bij de Amsterdammers: een 2-0 voorsprong werd weggegeven tegen Excelsior. AZ kent overigens ook een roerige tijd. Sinds de 6-0 overwinning op Ajax is de trainer de laan uitgestuurd. Leeroy Echteld maakt het seizoen af. Momenteel staan de Alkmaarders zevende.

