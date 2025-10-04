Ajax speelt zaterdagmiddag tegen Sparta Rotterdam in de VriendenLoterij Eredivisie. Na een 4-0-nederlaag tegen Olympique Marseille in de Champions League, zijn de Amsterdammers uit op eerherstel. Volg de wedstrijd hier live vanaf 16.30 uur.

Ajax gaat op bezoek bij Sparta, waar oude bekende Maurice Steijn de trainer is. Die verving John Heitinga in 2023 nog bij de Amsterdamse club. Hij hield het daar echter slechts elf wedstrijden vol.

De positie van Heitinga, die nu weer hoofdtrainer is van Ajax, staat ook onder druk. Hoewel De club in de Eredivisie nog ongeslagen is, laat het spel te wensen over.

Veel fans zijn ontevreden over de trainer. Een poll onder 2500 bezoekers van Sportnieuws.nl spreekt boekdelen: ruim 80 procent vindt dat Heitinga moet vertrekken. Deze keiharde conclusie weerspiegelt de groeiende onvrede onder fans, analisten en experts.

Opstellingen

Bij Ajax is Wout Weghorst na blessureleed terug. De spits staat direct aan de aftrap. Dat gaat ten koste van Oscar Gloukh, die op de bank begint. Owen Wijndal en Youri Regeer zitten niet bij de selectie van Ajax, net als Ko Itakura.

Opstelling Ajax: Jaros; Rosa, Sutalo, Baas, Mokio; Fitz-Jim, Klaassen, Taylor; Moro, Weghorst, Godts.

Opstelling Sparta Rotterdam: Drommel; Sambo, Young, Martins Indi, Quintero; Baas, Kitolano, Clement; Van Bergen, Lauritsen, Oufkir

