Ajax speelt zaterdagmiddag tegen Sparta Rotterdam in de VriendenLoterij Eredivisie. Na een 4-0-nederlaag tegen Olympique Marseille in de Champions League, zijn de Amsterdammers uit op eerherstel. Volg de wedstrijd hier live. Het staat 3-1 in Rotterdam. Mitchell van Bergen zette met zijn doelpunt het stadion op zijn kop.

Vlak voor rust opent Wout Weghorst de score. Een geweldige pass van Youri Baas stuurt Mika Godts diep, die de bal klaarlegt voor de spits, waardoor het een koud kunstje werd. Even later was Baas echter de schlemiel. Hij kreeg de bal op zijn hand, waardoor er een strafschop voor Sparta kwam. Tobias Lauritsen liet die kans niet liggen en maakte gelijk.

Na rust was het Mitchell van Bergen die de thuisploeg weer op voorsprong bracht. Hij zette met zijn doelpunt het stadion op zijn kop. De supporters in Het Kasteel werden helemaal uitzinnig toen slechts enkele minuten later de 3-1 viel via Joshua Kitolano.

Bij Sparta komt Ajax oud-trainer Maurice Steijn tegen. Hij verving John Heitinga in 2023 nog bij de Amsterdamse club als hoofdtrainer, maar werd na elf wedstrijden ontslagen. De positie van Heitinga, die nu weer coach is van Ajax, staat ook onder druk. Hoewel De club in de Eredivisie nog ongeslagen is, laat het spel te wensen over.

Ovrede

Veel fans zijn ontevreden over de trainer. Een poll onder 2500 bezoekers van Sportnieuws.nl spreekt boekdelen: ruim 80 procent vindt dat Heitinga moet vertrekken. Deze keiharde conclusie weerspiegelt de groeiende onvrede onder fans, analisten en experts.

Voorafgaand aan het duel op Het Kasteel ging de hoofdrolspeler zelf in op de kritiek die hij ontving.

Opstellingen

Bij Ajax is Wout Weghorst na blessureleed terug. De spits staat direct aan de aftrap. Dat gaat ten koste van Oscar Gloukh, die op de bank begint. Owen Wijndal en Youri Regeer zitten niet bij de selectie van Ajax, net als Ko Itakura.

Opstelling Ajax: Jaros; Rosa, Sutalo, Baas, Mokio; Fitz-Jim, Klaassen, Taylor; Moro, Weghorst, Godts.

Opstelling Sparta Rotterdam: Drommel; Sambo, Young, Martins Indi, Quintero; Baas, Kitolano, Clement; Van Bergen, Lauritsen, Oufkir

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.