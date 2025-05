LIVE Eredivisie | Ajax jaagt op 37e landstitel in eigen huis tegen NEC: Remko Pasveer weer onder de lat

Ajax ligt op koers om zondag tegen NEC het kampioenschap veilig te kunnen stellen. Feyenoord staat 2-0 voor tegen PSV in eigen huis, waardoor Ajax bij winst kampioen is. Het zou een wonderlijke prestatie zijn van Francesco Farioli en zijn team.

Ajax kan zondagmiddag om 16.45 uur starten aan het kampioensduel, als de stand in Rotterdam zo blijft. Feyenoord staat momenteel voor tegen PSV, dat de achtervolger van Ajax is. Met deze stand kan Ajax bij winst op NEC kampioen zijn van Nederland. NEC kan in theorie nog play-offs voor Europees voetbal afdwingen bij resultaat in Amsterdam, maar valt een beetje tussen wal en schip.

Remko Pasveer op doel

Francesco Farioli meldde vooraf aan het duel al wat problemen in de selectie. Oliver Edvardsen is klaar dit seizoen wegens een blessure en Brian Brobbey was een twijfelgeval. Toch is de spits op tijd genoeg fit en kan hij spelen. Maar hij start wel op de bank, Wout Weghorst staat in de basis.

Ook is Remko Pasveer weer fit, maar Farioli wilde nog niet zeggen of hij zijn plek direct weer terug had onder de lat. Matheus deed het ook prima. Ondertussen is dat niet meer een twijfelgeval: Pasveer mag direct weer starten na zijn blessure.

Opstelling Ajax

Pasveer; Gaaei, Rugani, Sutalo, Hato; Henderson, Taylor, Klaassen; Berghuis, Weghorst, Traoré

