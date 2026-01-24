Ajax neemt het zaterdagmiddag in eigen huis op tegen FC Volendam. De nummer 15 van de VriendenLoterij Eredivisie moet normaal geen probleem zijn voor de nummer 3 van de competitie. Ajax heeft daarbij ook nog de extra motivatie dat het - in ieder geval voor even - over Feyenoord heen richting plek 2. Volg het duel hier live.

Sinds de komst van Fred Grim is het voetbal niet meer volgens de filosofie van Ajax, maar worden er wel meer punten bij elkaar gesprokkeld. Zelfs zoveel dat Ajax nu kan profiteren van de dramatische reeks die Feyenoord de laatste tijd heeft neergezet. Feyenoord had een grote afstand opgebouwd in het begin van dit seizoen, maar daar zijn nu nog maar twee punten van over.

Ajax krijgt steeds meer spelers terug uit de lappenmand, en kan ook tegen FC Volendam twee spelers verwelkomen. Wout Weghorst gaat mogelijk weer invallen, zo'n 15 tot 20 minuten, en ook aanwinst Takehiro Tomiyasu is er bij. De oud-speler van onder meer Arsenal speelde al een half jaar niet en moest bij Ajax eerst weer fit worden. Youri Regeer viel geblesseerd uit tegen Villarreal maar dat herstel loopt goed, hij kan er bij zijn in de Johan Cruijff ArenA.

Ajax moest de afgelopen tijd veel steunen op de jeugdspelers die dit seizoen doorbreken. Sean Steur steelt wekelijks de show op het middenveld, net als Rayane Bounida op de zijkant. Grim wil daarnaast wat meer ervaring krijgen om een stabiele groep te organiseren. Ajax is bezig om Oleksandr Zinchenko te halen. De oud-PSV'er speelt momenteel bij Arsenal.

Opstelling Ajax

Jaros; Gaaei, Bouwman, Baas, Rosa; Steur, Regeer, Klaassen; Bounida, Dolberg, Godts

Jacht op Champions League-ticket

Ajax zit in de luxepositie dat zij vaak op zaterdag spelen en Feyenoord pas op zondag speelt. Daardoor kan Ajax de jacht inzetten en Feyenoord onder druk zetten. Zo kunnen ze Feyenoord nog voordat ze zelf spelen al een mentale tik uitdelen. Dit weekend kan de genadeklap zijn, maar dan moet er eerst gewonnen worden van Volendam en moet Feyenoord punten verspelen tegen het dolende Heracles.

